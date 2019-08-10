Сергей Лещенко считает, что во время работы в Раде ему нужно было агрессивнее бороться за должности / Скриншот

Народный депутат Верховной Рады VIII, журналист Сергей Лещенко приписал себе "благородные" ошибки во время работы в парламенте.

Необходимо было агрессивнее бороться за посты, рассказал политик в интервью журналу НВ, перечисляя свои главные ошибки.

По словам собеседника, также не стоило верить в то, что люди во всем разберутся сами, они "часто этого не делают".

"Наверное, нужно было агрессивнее бороться за должности, не верить во всесильность социальных сетей и в то, что люди сами во всем разберутся…", - назвал журналист свои главные ошибки за время депутатства.

Напомним, Сергей Лещенко был избран в Верховную Раду VIII в октябре 2014 года по списку партии уже экс-президента Петра Порошенко - Блок Петра Порошенко (переименована в Европейскую солидарность). В феврале 2019-го политик решил покинуть фракцию БПП.

В июле текущего года Лещенко принимал участие во внеочередных парламентских выборах - баллотировался по мажоритарному округу в Подольском районе Киева, но проиграл избирательную гонку.