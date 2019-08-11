Заявление Эрдогана об аннексии Крыма: Джемилев не смог промолчать

Мустафа Джемилев отреагировал на слова президента Турции о Крыме / Reuters

Заявление турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана об аннексии Крыма очень важно для крымских татар, отметил лидер крымских татар Мустафа Джемилев.

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция никогда не признает аннексию Крыма, что Крым является украинской территорией, и Турция всегда рядом с крымскими татарами. Это заявление очень важно для нас", - сказал Джемилев агентству Анадолу.

Также лидер крымских татар отметил, что вопрос аннексии Крыма был одним из главных в повестке визита Президента Украины в Турцию, в котором он участвовал.

Напомним, 7 августа турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с Зеленским рассказал, чей Крым. Проводя брифинг с президентом Владимиром Зеленским, Эрдоган высказался о том, что возглавляемая им страна ранее не признавала аннексию полуострова Крым Россией и не сделает это в будущем.

"Мы хотим, чтобы как можно скорее закончился конфликт на Донбассе. Мы верим, что он будет решен мирно, на основе международного права и территориальной целостности Украины", - заявил президент Турции.

Читайте такжеСоздать крымскотатарскую автономию: Джемилев рассказал о важном решении ЗеленскогоТакже 7 августа, в среду, в Турции во время открытия Центра крымскотатарской диаспоры глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что вскоре на законодательном уровне примут положение об упрощении получения разрешения для посещения оккупированного Крыма.

"Украина не оставит переселенцев один на один с их проблемами ...Также, мы понимаем, как важно для вас посещать родственников и родную землю. В ближайшее время на законодательном уровне будет утверждено положение, которое упростит получение разрешения для посещения Крыма", - сказал Зеленский.

По словам Зеленского, оккупационные власти в Крыму пренебрегает идентичностью крымских татар. Кроме того, украинский гарант отметил, что Крым обязательно вернется в состав Украины.