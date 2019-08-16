Игры патриотов: за что на самом деле взяли Грымчака, и при чем тут Луценко

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака подозревают в мошенничестве. Его задержали с кульком денег, якобы за помощь в решении проблемы для застройщика. Но - в рамках уголовного расследования, связанного с делом избиения Татьяны Черновол. Правоохранители документировали одного из фигурантов нападения на журналистку в 2013-ом, и случайно выяснили, что в данный момент происходит еще одно преступления.

Родственник - подельник

Сразу же после задержания Грымчака стало известно, что фигурантами дела являются боец АТО Алексей Гетьман и брат супруги Грымчака 54-летний Игорь Овдиенко.

Овдиенко брали в районе метро Нивки, там мужчине стало плохо, и правоохранителям пришлось вызывать скорую. Про Овдиенко известно, что он уроженец Донецка. В 2004-ом на президентских выборах был доверенным лицом кандидата Александра Мороза. На сайте Центризбиркома есть упоминание, что на тот момент Овдиенко значился директором фирмы "Альянс-Телеком" (интернет-провайдер).

Читайте такжеФокус с Грымчаком: как Луценко выдавливают из кресла генпрокурораВ Раде 4-го созыва (2002-2006 годы) шурин Грымчака был помощником нардепов –социалистов Николая Мельника и Владимира Мухина. В парламенте 5-го созыва (2006-2007 годы) помогал нардепу от СПУ Василию Волге, которого в 2012-ом посадили в тюрьму на пять лет – тогда Волга занимал должность главы Госфинуслуг и попался на взятке в $500 тыс.

А уже в Раде 6-го созыва (2007-2012) Овдиенко был помощником Грымчака. Человек с такими же данными в разное время занимал такие должности: возглавлял Макеевскую городскую организацию Соцпартии, был директором госпредприятия Научно-исследовательский и проектно-исследовательский институт автоматизированных систем, который занимался разработкой программного обеспечения. Еще одна фирма, "Сяйво-Свит", изготавливает и продает ювелирные украшения.

Странный помощник

Что касается второго фигуранта – Алексея Гетьмана, то с ним произошло что-то странное – подозрение ему так и не предъявили, и статус мужчины в этом деле неизвестен. Среди задержанных его тоже нет.

"В таких преступлениях обычно бывает внедренный агент, скажем так. Он участвует, а потом сдает других фигурантов. Как правило, такого рода операции невозможно провернуть без агентуры. Поэтому не исключено, что персонаж и являлся тем засланным казачком, который выдал всех участников", - допускает политолог Андрей Золотарев.

Алексею Гетьману – 57 лет, он киевлянин.

На выборах в парламент в 2014-ого выдвигался в депутаты по мажоритарке от Радикальной партии Ляшко, но не прошел.

В 2015-ом баллотировался в Киевраду по Дарницкому району столицы.

В Раде 6-го созыва был помощником сразу двух нардепов НУНС – Юрия Грымчака и Сергея Луценко (родного брата Юрия Луценко). А в парламенте 8-го созыва значился помощником народного избранника Валерия Карпунцова.

Читайте такжеПочему Грымчак - гнусный мошенник, а не благородный коррупционерГетьман - участник АТО, по этой причине он часто появлялся на телеканалах. Например, в предвыборной истории с Юлией Тимошенко, на съезде у которой засветились киборги, защищавшие Донецкий аэропорт.

"Киборги", которые приняли участие в форуме Тимошенко, получили по 10 тысяч долларов, есть ребята, которые могут это подтвердить. Люди, которые принимали участие в боевых действиях, знают, что любой военный при всех недостатках глазу на глаз всегда будет говорить правду. Он не скажет: "Я не знаю, простите". Я тет-а-тет спрашивал у киборгов-участников форума Тимошенко, что это было. Они сказали, что просто поправили свое финансовое положение", – заявил Гетьман телеканалу ZIK в январе этого года.

Версия официальная

В СБУ говорят, что вели Грымчака больше месяца. Первую часть взятки ( $600 тыс.) замминистру и его родственнику передали раньше. Эти деньги подозреваемые конвертировали в "своих" валютных обменниках. Поэтому спецслужбам приходилось отслеживать эти операции, и сразу же изымать купюры из точек по обмену валюты – они были прямым вещественным доказательством.

"$1,1 млн. попросили ус бизнесмена за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства. В этот раз подозреваемых задержали во время получения второй части суммы $480 тыс. Следственные действия проходили под процессуальным руководством прокуроров управления процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях специальной категории ГПУ", - говорят в СБУ.

Версия случайная

Как уже писал Главред, источники в правоохранительных органах рассказали, что на преступление вышли случайно и в рамках другого резонансного дела. Речь идет об избиении нардепа Татьяны Черновол, на которую напали в декабре 2013-го и попытались убить. Тогда народная избранница была журналисткой, ехала домой на автомобиле, на дороге ее подрезал Порше, а мужчины, которые были в авто, напали на девушку и жестоко избили.

Читайте такжеЖена Грымчака из-за задержания мужа вынуждена идти работать"В отношении одного из фигурантов нападения, по которому было недостаточно доказательств, велись негласные следственные действия. И так нам стало известно о еще одном преступлении, которое происходит эти дни", - рассказал нам собеседник.

Добавим, что все дела Майдана расследует управление спецрасследований ГПУ, которое возглавляет Сергей Горбатюк.

Версия Татьяны Черновол

Татьяна Черновол говорит, что преступление Грымчака – коррупционное. Поэтому никак не может быть связано с покушением на нее. Но предполагает, что, приплетая сюда Грымчака, можно дискредитировать расследование по ее делу. А стоять за этим могут бывшие соратники Виктора Януковича.

"В 2014-ом исполнителей взяли сразу же. Они получили маленькие сроки. А человека, который мог указать на заказчиков, уже нет в живых. Это криминальный авторитет Олег Нетребко из Днепродзержинска, он был помощником депутата от Партии регионов Валерии Матюхи. Это человек, который непосредственно организовывал силовые действия – фактически он готовил на меня нападение. В 2016-ом его повесили в тюрьме или заставили его это сделать. Думаю, что люди времен Януковича подослали к нему своих агентов влияния. Так как он мог дать информацию про непосредственных организаторов, а повесился ровно через неделю после экстрадиции из Беларуси", - сказала нам депутат.

По словам Черновол, экс-нардеп Матюха связана с криминалом, она – человек Елены Лукаш. В интернете мы наши упоминания, что работу она начинала с должности секретаря у Лукаш.

Читайте такжеДело Грымчака: изъятие взятки в полмиллиона попало на видео СБУ"А Лукаш – подружка бывшего чиновника Януковича Андрея Портнова. Мне кажется, что мое дело вплыло сейчас не случайно - для того, чтобы размазать мое дело в информационном пространстве. Сначала долго говорили, что я кого-то там подрезала на своем авто, за это, мол, на меня и напали. А теперь в рамках этого же дела задерживают Грымчака, который был на нашей стороне Майдана. И сейчас таким образом будут навязывать мнение, что меня избивали свои. И фамили Грымчак и Черновол будут звучать в связке по делу о коррупции, а потом у людей это закрепится. И таким же образом будет дискредитировано мое дело по Майдану", - считает Черновол.

Она добавляет, что ее дело практически похоронили специально – в 2014-ом один из тех, кто занимался расследованием сделал все, чтобы невозможно было выйти на организаторов. Сейчас этот человек – нардеп в партии Оппозиционная платформа - За жизнь.

"Думаю, что именно за продажу этого дела он получил мандат", - уточняет Татьяна.

Версия – намек для Луценко

Политолог Андрей Золотарев говорит, что дело с задержанием Грымчака является намеком, что генпрокурору пора освободить свое кресло.

"Конечно, присутствует элемент принуждения к тому, чтобы Юрий Витальевич ушел из своего кабинета, забрав свою знаменитую кружку из Менской колонии, и не хлопнул дверью. Потому что явно Грымчак разрабатывался не один день. И собственно информация о его сомнительных наклонностях в плане любви к денежным знакам, ходила в определенных кругах. Вопрос в том – почему это дело попало в управление Сергея Горбатюка, который и так не может похвастаться эффективностью своей работы, хотя имеет особое положение и хорошие возможности. И это все наводит на мысль о наличии заказана на Грымчака, постольку он считается фигурой, аффилированной с Луценко. Но Юрий Витальевич ему в этой ситуации вряд ли поможет, поскольку неизвестно – сядет Грымчак или нет, но политически он труп. Фигура, скажем так, зафаршмаченная", - говорит Золотарев.

Летом американские СМИ писали, что Юрий Луценко якобы передал президенту США Дональду Трампу компромат на его возможного конкурента на будущих выборах Джо Байдена. И якобы по этой причине зарубежные партнеры предлагают оставить Луценко на своей должности.

Читайте такжеКто такой Юрий Грымчак и почему его задержали"Но я думаю, что кем-то выдается желаемое за действительное. Уход Юрия Луценко предопределен. Другой вопрос – как это быстро и с меньшими шумовыми эффектами. А эта история лишь ускоряет этот процесс, но скажу так – здесь Луценко не при делах. Дело скорей всего в "дембельском аккорде" - чиновники идут на преступления, потому понимают, что их дни у власти сочтены. Хотя это достаточно глупо, потому что такие вещи сопровождаются очень большими рисками оказаться в качестве сакральной жертвы, положенной на алтарь борьбы с коррупцией", - говорит Золотарев.

Версия - Месть Горбатюка

А вот политолог Александр Кочетков лично знаком с Юрием Луценко и Юрием Грымчаком.

"И информация про их близкие отношения – преувеличена. Луценко при Петре Порошенко уже стал украинским политиком. Я имею в виду, что политики обычно отказываются от кого угодно и чего угодно для собственной карьеры и благополучия", - говорит Кочетков.

По его словам, Грымчак достаточно давно находится в вольном плаванье, и несет персональную ответственность за свои поступки.

"И повесить замминистра на Луценко невозможно, и в этом нет необходимости – все прекрасно понимают, что генпрокурору осталось недолго. Как только сформируют новую Раду, его скорей всего уволят и назначат нового человека. Но сейчас наши чиновники пакуются на увольнение, поэтому при попытках незаконного обогащения больше рискуют, чем обычно", - добавляет Кочетков.

И уточняет, что связка с Юрием Луценко в этой истории все-таки есть.

"Потому что внутри Генпрокуратуры есть в частности Сергей Горбатюк, который занимается делом Грымчака, что абсолютно непонятно. Потому что он должен заниматься делами Майдана, а тут какой-то взяточник. И здесь он открывает публичный конфликт с Луценко, поэтому в этом деле больше похоже на попытку Горбатюка насолить Юрию Луценко. Он просто не понимает, что генпрокурору это не очень вредит, но это уже другой вопрос. И никто не хочет таким образом нанести удар по Юрию Витальевичу, потому что достать его можно гораздо проще, но в делах с Грымчаком он точно не связан", – уверен Кочетков.

Версия – безбедная жизнь после власти

С ним согласен и Владимир Фесенко объясняет, Грымчак не был близким к Луценко человеком, поэтому никакого удара по генпрокурору не будет.

Читайте такжеПолмиллиона оказались календариками: адвокат Грымчака сделала заявление"Я не знаю, какие у них были отношения – дружественные, руководителя и подчиненного. Да, он был близок к Луценко, но не сейчас, а раньше. Все-таки в последнее время Грымчак может и было какие-то влияние Юрия Витальевича, но если бы он ему покровительствовал, то Грымчак был бы в фракции Блок Петра Порошенко. Но почему-то этого не случилось. Поэтому допускаю, что такой уж большой дружбы в последнее время у них не было", - говорит Фесенко.

Также, неизвестно, кто лоббировал Грымчака на должность замминистра – Луценко или сработали другие факторы.

"Чем был известен Грымчак в последние годы? Он был одним из самых активных и агрессивных пропагандистов Порошенко. И обратите внимание, что в данной ситуации Луценко отказался защищать Грымчака. Это очень показательно, что он отмежевался он своего бывшего соратника. Думаю, что версия о том, что чиновник пошел на нарушение ради своих интересов – самая вероятная. Возможно, хотел обеспечить себе безбедную жизнь после увольнения с должности. И это выглядит более логично. Да, какие-то имиджевые риски для Юрия Луценко возникают, но никаких юридических рисков я не вижу", - сказал нам Фесенко.