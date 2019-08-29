В Раде сформировали фракции и заявили о работе Слуги народа на правах коалиции

Проходит первое заседание Верховной Рады 9-го созыва / Reuters

В четверг, 29 августа, во время первого заседания Верховной Рады 9-го созыва председательствовавший во временном президиуме Дмитрий Разумков сообщил о формировании фракций и депутатских грапп.

Он подчеркнул, что во фракцию Слуги народа вошло 254 народных депутатов, председателем стл Давид Арахамия.

Во фракции Оппозиционная платформа - За жизнь вошли 44 депутата, сопредседатели – Юрий Бойко и Вадим Рабинович.

Во фракцию Батькивщины вошло 25 народных избранников, ее председателем стала Юлия Тимошенко.

Число народных депутатов партии Европейская солидарность составило 27 человек, сопредседателями стали Артур Герасимов и Ирина Геращенко.

Читайте также"Не гулять по кулуарам": СМИ узнали о "накачке" Зеленского "слугам народа"Членами фракция партии Голос стали 17 нардепов, председателем стал Сергей Рахманин.

В депутатскую группу За будущее вошли 23 народных депутата, ее сопредседателями стали Виктор Бондарь и Тарас Батенко.

Разумков добавил, что фракция партии Слуга народа получила права парламентской коалиции ввиду того, что в ее составе большинство нардепов от конституционного состава парламента.

"Зарегистрированная депутатская фракция Слуга народа насчитывает 254 народных депутата, что составляет большинство народных депутатов от количественного состава Верховной Рады. В соответствии с Конституцией Украины, имеет права коалиции депутатских фракций в Верховной Раде", - сказал Разумков на заседании Верховной Рады в четверг.

После этого в работе Рады был объявлен технический перерыв для переоборудования системы для голосования Рада в соответствии с фракционной принадлежностью депутатов.

Напомним, утром 29 августа во время торжественного заседания новоизбранные депутаты произнесли текст присяги.