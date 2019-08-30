"Их места возле туалетов": на что будут влиять 44 пророссийских "гаврика" в Раде – эксперт

На что будут влиять 44 пророссийских "гаврика" в Раде / Униан

Верховная Рада 9 созыва, онлайн которой мы публиковали ранее, включает в себя 44 депутата с пророссийской позиций – но их влияние в Раде будет минимальным, считает депутат Госдумы РФ 2007-2016 годов Илья Пономарев.

"На что могут повлиять 10% депутатов? Ни на что. Посмотрите на рассадку депутатов в новой Верховной Раде. И обратите внимание, что место этих 44 депутатов на выходе из зала, по пути к туалетам. Я думаю, что это – сигнал им, месседж", – рассказал Пономарев во время чата на Главреде.

Он сомневается, что кто-то из представителей партии Оппозиционная платформа – За жизнь получит кресло вице-спикера. По его прогнозам, Слуга народа будет в большинстве во всех ключевых комитетах, разве что пару комитетов отдадут оппозиции. А так всё будут контролировать "слуги народа".

Читайте также"Убойное" сочетание планет: астролог рассказал, почему новая Рада долго не протянет"Потому вся эта ситуация будет несколько приближенной к диктатуре. Нечто похожее мы наблюдаем в России. Слуга народа от Единой России ничем отличаться не будет", – считает экс-депутат Госдумы.

Но есть важный момент и принципиальное отличие, подчеркнул он: у Путина совершенно другая мотивация изначально, не такая, как у Зеленского.

"Изначально Путин шел на должность президента, чтобы решать вопросы собственности и денег. Это то, ради чего его выбирали старые российские элиты – чтобы он помог им легализовать все те капиталы, которые были наворованы в 90-х. При этом Путин имел возможность зарабатывать сам для себя и своих друзей. Этим он и занимался", – пояснил Пономарев.

В случае же украинского президента он абсолютно, на 100%, убежден, что Владимир Зеленский пришел к власти не зарабатывать и не воровать, а менять страну.

Так что у Путина и Зеленского фундаментально разная мотивация.

"Да, безусловно, в команде Зеленского окажутся люди, которые хотят украсть. Люди – это люди, кто-то куда-то обязательно пролезет, чтобы воровать. Вопрос в том, насколько Зеленский сможет разоблачить таких людей, жестко отфильтровать их и выгнать. Пока что складывается впечатление, что у него это должно получиться. А эти 44 гаврика ни на что влиять не будут. Ну, будут они ходить на NewsOne, ZіK и прочие телеканалы Медведчука, общаться друг с другом, и всё. Кстати, думаю, что новая Рада примет решение, направленное на демонополизацию медийного поля, чтобы в одном пуле не было такого количества информационных каналов", – резюмировал Пономарев.

Ранее Пономарев рассказал, чего стоит бояться президенту Зеленскому. Российский оппозиционер оценил первые 100 дней президентства Зеленского позитивно.

Напомним, СМИ узнали о "накачке" Зеленского "слугам народа". Глава государства дал народным депутатам наставления.