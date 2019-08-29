Рада назначила своего спикера

Дмитрий Разумков

В четверг, 29 августа, на рабочем заседании Верховная Рада IX созыва назначила своего главу.

Спикером нового парламента стал лидер триумфатора парламентских выборов 2019 - партии президента Владимира Зеленского Слуга народа Дмитрий Разумков.

Политсила предложила назначить на пост главы Рады своего лидера, который был председателем во временном президиуме.

После предложения Разумков передал функции спикера представителю главы государства в парламенте Руслану Стефанчуку.

Поскольку была предложена только одна кандидатура на должность главы Рады, Стефанчук поставил на голосование вопрос относительно обсуждения кандидатур на пост, и его поддержало большинство народных избранников.

Позже Разумков выступил перед коллегами и, в частности, назвал задачи нового парламента.

"...наша задача - принять цивилизованную европейскую процедуру импичмента, сделать парламентские следственные комиссии эффективным инструментом борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти, перезагрузить большое количество контролирующих органов", - заявил он.

Глава Слуги народа добавил, что также Рада должна "принять цивилизованную европейскую процедуру импичмента, сделать парламентские следственные комиссии эффективным инструментом борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти, перезагрузить большое количество контролирующих органов".

"И есть второе направление, которое нам также предстоит пройти - это очищение власти от коррупционных практик, чрезмерной бюрократии... мы должны вернуть ответственность за незаконное обогащение... мы должны сделать суд честным и независимым ...третье направление - ...запуск механизмов стремительного экономического роста...", - сказал лидер Слуги народа.

Кандидатуру Разумкова на пост спикера парламента поддержали большинство нардепов - 382, а против высказались 26.

Напомним, на президентских выборах 2019 Дмитрий Разумков был руководителем избирательного штаба Владимира Зеленского. Позже - 27 мая - стало известно, что Разумков возглавил партию Зеленского Слуга народа.