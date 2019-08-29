Рада назначила вице-спикера

Большинство нардепов поддержали назначение на должность представительницу партии Батькивщина.
Депутаты Верховной Рады нового, IX созыва, на первом заседании утвердили на посту второго вице-спикера представительницу партии Батькивщина Елену Кондратюк.
Назначение нардепа вторым вице-спикером поддержали 318 ее коллег, против не проголосовал никто, удержались 37, не голосовали 59.
Вместе с Кондратюк претендентами на должность замглавы парламента были и Ирина Констанкевич от За Будущее, Мустафа Джемилев от Европейской солидарности (партии Петра Порошенко), Оппоплатформы – Нестор Шуфрич.
В рейтинговом голосовании:
- Джемилев - 59 голосов;
- Кондратюк - 290 голосов;
- Константкевич - 49 голосов;
- Шуфрич 48 голосов.
Кондратюк в итоговом голосовании - 318 голосов.