Рада назначила вице-спикера

Елена Кондратюк стала вторым вице-спикером / УНИАН

Депутаты Верховной Рады нового, IX созыва, на первом заседании утвердили на посту второго вице-спикера представительницу партии Батькивщина Елену Кондратюк.

Назначение нардепа вторым вице-спикером поддержали 318 ее коллег, против не проголосовал никто, удержались 37, не голосовали 59.

Вместе с Кондратюк претендентами на должность замглавы парламента были и Ирина Констанкевич от За Будущее, Мустафа Джемилев от Европейской солидарности (партии Петра Порошенко), Оппоплатформы – Нестор Шуфрич.

В рейтинговом голосовании:

- Джемилев - 59 голосов;

- Кондратюк - 290 голосов;

- Константкевич - 49 голосов;

- Шуфрич 48 голосов.

Кондратюк в итоговом голосовании - 318 голосов.

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