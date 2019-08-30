Макрон рассказал о подготовке встречи в "нормандском формате"

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном / president.gov.ua

Во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским президент Французской Республики Эммануэль Макрон подтвердил намерение провести встречу в "нормандском формате" в ближайшее время.

"Украинский лидер проинформировал французского коллегу о ситуации с безопасностью на Донбассе. Со своей стороны Эммануэль Макрон подтвердил намерение провести встречу в "нормандском формате" в ближайшее время", - говорится в сообщении пресс-службы главы Украинского государства.

Читайте такжеПутин и Макрон решили использовать Зеленского в своих целяхЗеленский и Макрон во время разговора 29 августа также обсудили результаты саммита "Группы семи", который состоялся 24-26 августа в Биаррице (Франция).

В частности, президент Украины приветствовал позицию участников саммита о невозможности возвращения России к этой международной площадке в условиях войны на Донбассе и российской оккупации Крыма. При этом он выразил обеспокоенность в связи с недавним обсуждением президентами Франции и Соединенных Штатов намерений пригласить Россию на следующий саммит "Семерки" в США в 2020 году.

Напомним, ранее в Едисейском дворце сообщили о том, что Макрон рассказал Зеленскому о переговорах с Путиным.