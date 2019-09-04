Лагард в кресле главы ЕЦБ: Европарламент дал добро

Кристин Лагард возглавит ЕЦБ / flikr.com

Комитет Европейского парламента по экономике и монетарным делам в Брюсселе на заседании 4 сентября, в среду, одобрил назначение бывшей главы МВФ Кристин Лагард на должность главы Европейского центрального банка.

По информации, кандидатуру 63-летней Лагард своими голосами поддержали 37 депутатов, 11 выступили против и 4 депутата воздержались.

Теперь кандидатура Лагард будет передана пленарному заседанию для подтверждающего голосования, которое, как ожидается, состоится во время сентябрьского пленарного заседания с 16 по 19 сентября, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

Читайте такжеЛагард: США стоят на краю финансового обрываНапомним, ранее сообщалось, руководитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард завершила свою работу в Фонде. 16 июля, во вторник, глава МВФ официально подала в отставку.

"Я встретилась с Исполнительным советом и подала заявление об уходе из Фонда, которое вступит в силу 12 сентября 2019 года", - говорилось в сообщении, которое было опубликовано на сайте МВФ.

Лагард объяснила, что решила уйти с поста главы МВФ, так как получила предложение занять главное кресло в Европейском центральном банке (ЕЦБ). Лагард отметила, что ее отставка поможет ускорить процесс отбора нового главы МВФ.