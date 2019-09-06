Зеленский перелопатил состав своих советников

Владимир Зеленский / пресс-служба президента Украины

Украинский президент Владимир Зеленский подписал документы об увольнении Андрея Загороднюка, Владимира Бородянского и Михаила Федорова от выполнения обязанностей собственных внештатных советников.

Соответствующая информация содержится в указах № 666/2019, № 667/2019 и № 668/2019 от 6 сентября, опубликованных на сайте главы государства.

Напомним, ранее, 29 августа, Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины. Владимир Бородянский стал министром культуры, молодежи и спорта, Михаил Федоров - вице-премьер-министром, а Андрей Загороднюк - министром обороны.