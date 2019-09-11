"Рискуют наступить на грабли Януковича": эксперт назвал ошибку "зеленых" депутатов

Эксперт считает, что ускоренное принятие законов может привести к "большому взрыву" / Фото: УНИАН

Чрезмерная скорость рассмотрения и продвижения законопроектов от Слуги народа имеет свои преимущества, но несет и много потенциальных рисков.

Об этом на своей странице в Facebook заявил глава правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко.

"В принципе, в скорости и решимости законодательной политики есть свои большие преимущества, но есть и много потенциальных рисков, в том числе по игнорированию других позиций и интересов. Еще один риск - провоцирование серьезных социально-политических и экономических конфликтов. Один из таких потенциально острых конфликтов назревает вокруг изменений в налоговом законодательстве. Изменения, которые готовятся, могут нанести мощный удар как по "упрощенцам" (ФЛП), так и по крупному бизнесу", - отметил Фесенко.

По его словам, такие шаги нового парламента "чреваты большим взрывом".

"Напомню, что первый Майдан, с которым столкнулся Янукович, был налоговым Майданом. И это заложило социально-экономический фундамент для дальнейших протестов. В команде Зе рискуют наступить на "грабли Януковича", - считает эксперт.

Отметим, Рада со скандалом приняла закон об импичменте.

Ранее эксперт заявил, почему Зеленский не получит тотальный контроль над фракцией Слуги народа в парламенте.