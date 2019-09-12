Ни "зрада", ни "перемога": Безсмертный пояснил, что означает обмен пленными

Роман Безсмертный / news.21.by

Бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Роман Безсмертный заявил, что не считает состоявшийся 7 сентября обмен пленными ни победой, ни предательством. По его мнению, это счастье для семей, в которые вернули детей, сыновей, отцов, мужей.

По мнению политика, Украина пока не отдалилась и не приблизилась к решению конфликта с Россией.

"Для страны это тоже ни предательство, ни победа, а просто счастье семей", - сказал политик в интервью 24 каналу.

Безсмертный также акцентировал на том, что в Кремле есть план по уничтожению Украины: "Кремль это делал, делает и будет делать. И Киев должен это четко понимать. Не нужно думать, что все кардинально изменилось, это наивность в отношениях с Путиным".

Напомним, Роман Безсмертный также заявил, что фигура переданного России боевика Владимира Цемаха очень важна, однако, вокруг нее – много мифов. По мнению политика, свидетельства Цемаха дают много возможностей выйти на различных фигур и получить еще показания,