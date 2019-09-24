Виталий Кличко заинтриговал обещаниями на счет обновления УДАРа / twitter.com/udarKlichko

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на местные выборы в Украине пойдет с "обновленной" политической силой. Будет ли при этом меняться название его нынешней партии УДАР, он не утончил.

"Мы однозначно будем принимать участие в выборах, в ближайшее время представим обновленную политическую силу. Также, убежден, нужно договариваться об объединении усилий – для того, чтобы город Киев развивался", – заявил в эфире телеканала Киев Кличко.

Он предложил принять такой закон о столице Украины, что гарантировал бы Киеву развитие самоуправления, а заодно обеспечил жителям города право выбирать городскую власть. По его словам, борется он, в первую очередь, именно за право киевлян избирать власть, а также за принципы самоуправления и демократии.

Читайте такжеУ Зеленского хотят провести выборы мэра Киева уже 8 декабря"Речь не идет о фамилиях или каких-то политических силах. А о ключевых принципах самоуправления, децентрализации. Чтобы киевляне выбирали человека, который берет перед ними обязательство воплотить ту программу развития города, которую презентует жителям. И потом отвечает перед людьми за свою работу", – пояснил Кличко.

Ранее Кличко попросил Раду назначить внеочередные выборы в Киевсовет. Перед этим он попросил распустить нынешний Киевский городской совет.

Позднее в Слуге народа ответили Кличко по выборам в Киеве. Александр Корниенко предупредил, что обращение киевского мэра могут и не включить в повестку дня

Напомним, ранее сообщалось, народный депутат Украины от партии Слуга народа Александр Ткаченко заявил о намерении его политической силы выступить с инициативой о внеочередных выборах Киевского городского головы и Киевского городского совета.