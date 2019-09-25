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Рандеву Зеленского и Трампа: астролог предсказал большую помощь Украине

25 сентября 2019, 13:23

Астролог также предсказала, что Дональд Трамп произведёт неизгладимое впечатление на Владимира Зеленского

Владимир Зеленский в США
Астролог предсказал благоприятный исход встречи Зеленского и Трампа / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский, ныне пребывающий в Нью-Йорке с официальным визитом, ожидает, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом будет продуктивной.

"Я думаю, что у нас будет предметная, мощная встреча", − заявил Зеленский во время встречи с украинской диаспорой в Нью-Йорке.

Отметим, что еще в июне астролог Людмила Халанская рассказала, чего ждать от встречи президентов.

"Поскольку в действительности их общение предполагает лишь короткую встречу и беседу через переводчика, вряд ли у них есть шанс присмотреться друг к другу поближе", - отмечала тогда эксперт.

Астролог также предсказала, что Дональд Трамп произведёт неизгладимое впечатление на Владимира Зеленского.

"Нептун Трампа попадает в точный гармоничный аспект с Солнцем и Венерой Зеленского. А значит, магнетическое воздействие президента Америки, его харизма, весь спектр неординарности и загадочности его личности может буквально ошеломить нашего президента, покорить его сердце. Вот только вряд ли это будет полезно для дела", - сказала Халанская.

При этом тогда же, в июне, астролог Влад Росс проанализировал "среднюю карту" (карту совместимости) Трампа и Зеленского, и заявил, что им наладить отношения будет намного легче и проще, чем Зеленскому с Владимиром Путиным.

"С администрацией американского президента, как и с самим Трампом, у Зеленского сложатся хорошие отношения и прочные контакты. С республиканцами новый президент Украины найдет общий язык быстро, в отличие от демократов. Дональд Трамп, как известно, родился под знаком Близнецов (он появился на свет 14 июня 1946 года). А Водолеи (Зеленский – Водолей) с Близнецами легко находят взаимопонимание и общий язык, хорошо ладят", - отметил он.

К слову, Росс предрек большую помощь Украине со стороны США.  

"Можно ожидать поддержку Дональдом Трампом Владимира Зеленского и большую помощь Украине со стороны США в период президентства Зеленского. Эта помощь будет касаться и финансов, и оружия. Не исключаю, что вскоре из уст Трампа мы услышим фразу "мой друг Зеленский"", - заявил Росс.

Кроме того, Влад Росс советовал Зеленскому в период с 14 сентября по 3 октября запланировать встречу с Владимиром Путиным, но исключительно в стиле "без галстука".

"Он может присесть где-то на ступеньку, в машине и провести плодотворную беседу, расположив собеседника к себе. Ведь Водолей, коим является по знаку Зодиака Владимир Зеленский – это самый неформальный знак Зодиака. Потому наибольшего успеха в переговорах Зеленский может добиться в неформальной обстановке, например, где-нибудь на рыбалке", - резюмировал Влад Росс.

Читайте также"Вован культурно на *уй послал": Зеленский озадачил российских журналистов в США - видеоНапомним, ранее врезидент Украины Владимир Зеленский во время участия в диалоге лидеров на Саммите ООН по Целям устойчивого развития в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН выразил надежду, что благодаря поддержке международных партнеров удастся достичь возвращения украинских территорий политико-дипломатическим путем, прекращения войны и установления мира.

"Ни одно государство не достигнет устойчивого развития без мира и чувства безопасности. Устойчивое развитие невозможно под звуки выстрелов и взрывов, невозможно там, где господствуют агрессивные геополитические стратегии, аплодируют вторжению в другие государства и нарушению прав и свобод человека", - процитировала Зеленского пресс-служба ОП.

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