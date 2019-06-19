Астролог: вскоре из уст Трампа мы услышим фразу "мой друг Зеленский"

19 июня 2019, 07:12

Астролог рассказал, как сложится общение между президентом США Дональдом Трампом и новым президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп
По словам астролога, Трамп и Зеленский договорятся - Близнецы и Водолей хорошо ладят / Reuters

Многие задаются вопросом, смогут ли найти общий язык и взаимопонимание президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп. Однако, проанализировав "среднюю карту" (карту совместимости) этих двух политиков, становится понятно, что им наладить отношения будет намного легче и проще, чем Зеленскому с Владимиром Путиным.

С администрацией американского президента, как и с самим Трампом, у Зеленского сложатся хорошие отношения и прочные контакты. С республиканцами новый президент Украины найдет общий язык быстро, в отличие от демократов.

Дональд Трамп, как известно, родился под знаком Близнецов (он появился на свет 14 июня 1946 года). А Водолеи (Зеленский – Водолей) с Близнецами легко находят взаимопонимание и общий язык, хорошо ладят.

Судя по "средней карте" Зеленского и Трампа, все в их отношениях будет складываться благоприятно. Потому можно ожидать поддержку Дональдом Трампом Владимира Зеленского и бо́льшую помощь Украине со стороны США в период президентства Зеленского. Эта помощь будет касаться и финансов, и оружия.

Не исключаю, что вскоре из уст Трампа мы услышим фразу "мой друг Зеленский".

В любом случае, с Трампом у Зеленского больше шансов договориться, чем с Путиным. 

Влад Росс, астролог, специально для Главреда

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