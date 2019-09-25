Мир или перемирие на Донбассе: эксперт озвучил риски

Для прекращения конфликта на Востоке Украины есть два пути, считает Илларионов / president.gov.ua

Войну в Украине можно завершить двумя способами - или мирным договором, или перемирием. Об этом заявил российский экономист, экс-советник президента РФ Андрей Илларионов и назвал серьезные риски каждого из этих вариантов.

"Завершить войну на Донбассе мирным договором, когда легитимно закрепляются границы и четко выписываются все вопросы, мне кажется, сейчас чрезвычайно опасно для Украины. Потому что Украина – в более слабом положении по сравнению с агрессором", - считает эксперт.

По его мнению, в этом случае мир может быть заключен только на условиях агрессора и ни на каких других.

"Другая история с заключением перемирия, предполагающего прекращение огня, гибель военнослужащих и гражданского населения, разведение сторон, обмен пленными, заложниками и захваченными лицами. Все это нормально. Но этот процесс называется "замораживанием" конфликта", - заявил Илларионов и напомнил, что именно это произошло Приднестровье.

"Однако, если выбирать между продолжением "горячего конфликта", в котором гибнут украинские граждане, и "замороженным" конфликтом, когда украинцы не гибнут, то, мне кажется, второй вариант лучше", - резюмировал эксперт.

Читайте такжеМир на Донбассе: у Зеленского заговорили о втором "Будапештском меморандуме"Напомним, Андрей Илларионов также заявил, что Минские соглашения – чрезвычайно выгодный для президента страны-агрессора Владимира Путина документ. Именно поэтому чем раньше Украина откажется и от "нормандского формата", и от Минского соглашения, тем лучше для нее.