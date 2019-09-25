Минские соглашения губительны для Укаины

Минские соглашения – чрезвычайно выгодный для президента страны-агрессора Владимира Путина документ. Именно поэтому чем раньше Украина откажется и от "нормандского формата", и от Минского соглашения, тем лучше для нее. Такое мнение высказал российский экономист, экс-советник президента РФ Андрей Илларионов.

Минские соглашения направлены не на достижение мира, а на уничтожение Украины. И именно поэтому таким большим сторонником "минского процесса" является хозяин Кремля, считает эксперт. Илларионов также уточнил, что пятый президент Украины Петр Порошенко не мог отказаться от Минского протокола-1, потому что сам являлся его автором. Среди инициатив экс-гаранта: децентрализация, закон об "особом статусе" ОРДЛО, амнистия террористам и сепаратистам и цивилизованный диалог по включению террористов и сепаратистов в политическое тело Украины. Такой вывод можно сделать, если сравнить текст Минского протокола и текст предложения Путина к Минскому протоколу от 3 сентября, добавил Илларионов.

"Так что Минский протокол получился в результате личной работы Петра Алексеевича, а также взаимодействия с западными деятелями. Если бы этого не было, то таких дипломатических потерь Украина бы не понесла", - уверен эксперт.

Читайте такжеМинск-3: новое соглашение со старыми "хотелками" РоссииНапомним, ранее пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что писал текст Минских соглашений вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель.

В сентябре представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма заявил, что лидеры "нормандской четверки" готовятся подписать новый пакет документов, так называемый "Минск-3".