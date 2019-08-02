Порошенко рассказал, с кем он писал текст Минских соглашений

Петр Порошенко и Ангела Меркель / Reuters

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что писал текст Минских соглашений вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Журналист Украинской правды во время интервью упрекнул экс-президента в том, что ему якобы присущ "микроменеджмент" и "слишком большая" сконцентрированность на деталях.

"Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель. Тогда и у Меркель есть микроменеджмент, потому что мы вдвоем писали", – ответил Порошенко.

Также он добавил, что вопрос прекращения огня на Донбассе в сентябре 2014 года решался не в Минске.

"5 сентября... скоро будет пятилетие (Минские соглашения были подписаны 5 сентября 2014 года, - ред.). Он (вопрос прекращения огня, – ред.) решался не в Минске. 5 сентября решалось в Уэльсе, Кардиффе на саммите НАТО. Я об этом впервые говорю. Это было чудо. Никто не верил здесь у нас, когда я ехал на саммит НАТО, что нам удастся подписать и остановить российское наступление", – уточнил Порошенко.

Читайте такжеМинские соглашения: почему США начнут жесткое давление на УкраинуНапомним, 5 сентября 2014 года в столице Беларуси было подписано Минское соглашение. Документ предусматривал, в частности, прекращение огня на территории Донецкой и Луганской областей Украины. С российской стороны протокол подписал Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Украине Михаил Зурабов, со стороны Украины – бывший президент Леонид Кучма, со стороны ОБСЕ – швейцарский дипломат Хайди Тальявини, со стороны самопровоглашеных "ЛНР" и "ДНР" – главари боевиков Игорь Плотницкий и Александр Захарченко. После подписания документа режим прекращения огня де-юре вступил в силу в тот же день с 18:00. Тем не менее боевые действия на востоке Украины продолжались и в период действия Минского соглашения. В середине января 2015 года стороны конфликта фактически перестали выполнять пункты протокола.