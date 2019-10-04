"Ху*ло всех заставит": Сенцова "прокляли порохоботы" и гонят "Надю-2" воевать на Донбасс

Сенцова "прокляли порохоботы" и советуют поехать на Донбасс / УНИАН

Режиссер и бывший узник Кремля Олег Сенцов, который ранее подарил Эммануэлю Макрону памятный сувенир из российской тюрьмы, уверен, что Владимир Путин и европейские политики будут давить на Владимира Зеленского в вопросе мира на Донбассе.

"Все наперебой комментируют подписание формулы Штайнмайера. В Совете Европы меня тоже просили высказать свое мнение по этому поводу, поэтому могу здесь лишь его повторить. Переговоры лучше войны. Ничего страшного пока не произошло. Никто интересов Украины еще не сдал. Если это произойдет, то я сам потащу покрышки под Банковую. Да, Путин вместе с европейцами будут пытаться принудить Зеленского к миру на их условиях. Посмотрим, что будет дальше", - высказался Сенцов в Facebook.

Отметим, что на Сенцова в соцсети набросились из-за его высказываний.

"Ничего страшного пока не произошло. Никто интересов Украины еще не сдал. Если это произойдет, то я сам потащу покрышки под Банковую."Тобто, реагувати потрібно тільки коли нарешті Зеля нас зрадить? Цікава позиція. Це все одно що ми б реагували на ваше ув'язнення "Термін закінчиться - сам вийде", - спросил Олег Чубарук.

"Х*йло всіх буде примушувати. проблема, що Зе прогинається", - добавила Елена Белинская.

"Пане Сенцов, їжте часник, бо порохоботи на вас вже прокляття наклали", - высказалась Ольга Бовсуновська.

"НАША НАДЯ! №2!Так что, дождемся, пока русня нам на головы насрет?? КАПИТУЛЯЦИЯ ПЕРЕД ПОБЕДОЙ - и ничего страшного??? Когда сдатут, тогда эти шины можно засунуть в одно место. Так по чуть-чуть: там ничего страшного, здесь ничего такого- и НЕТ СТРАНЫ!! Бандюганы и русня открытым текстом заявляют: никакого контроля и интегрировать они в роиссю будут. Что же за 5 лет не интегрировали??? Нах не нужны??? НАМ ТЕМ БОЛЕЕ не нужно это ГОВНО в костюмах!!!! Порошенко эту схему предлагали 4 года назад - не продался.Посчитали дураком и слили. Нашли петрушку продажного, он и статается. А вы этому всему ПОДПЕВАЕТЕ! Нак по мне, так я НЕ ВЕРЮ, что после психологической обработки ФСБ можно выйти на волю адекватным человеком. Каких от вас еще сюрпризов ждать? И: Я НЕ ХОЧУ МЕНЯТЬ ПЛЕННЫХ НА СТРАНУ!!! ВЫСОКОВАТА ЦЕНА УЖ ИЗВИНИТЕ!", - возмутилась Хельга Сонейм.

"Думаю вам варто.1. Вивчити українську мову.2. Поїхати повоювати, щоб потім мати право щось висловлювати", - посоветовала Сенцову Наталия Иванова.

"Схоже це заразно - десь я вже чув це "Війни не виграються перемогами". Не варто ще й вам це впарювати, бо війну треба тільки виграти. А рашка має бути знищена. Які можуть бути перемовини з путлєром? Невже у вас залишилась якась довіра до кремлівського карліка?", - убежден Александр Кононов.

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