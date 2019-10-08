Зеленского захватили в заложники люди с оружием – Василец / Reuters

Представители так называемого "вече", собранного в Киеве из-за формулы Штайнмайера, по сути, взяли в заложники президента Украины Владимира Зеленского, считает тележурналист Дмитрий Василец.

По его словам, эти представители "партии войны" грубо навязывают главе государства свою волю – волю проигравшего на выборах 2019 меньшинства.

"Заявления "облсоветов", ветеранов, Порошенко и Билецкого прямо характеризуют намерения этих групп на военное противостояние с Зеленским, на которое он вряд ли согласится", – отметил журналист у себя в Facebook.

Читайте такжеКак Порошенко запутался в формуле ШтайнмайераОн напомнил, что Зеленского поддерживает большинство населения, правительство и парламент находятся под его контролем.

"При полной власти у Зеленского и его партии Слуга Народа, люди с оружием все-таки диктуют свою волю, пускай их и абсолютное меньшинство. Кто там говорил: винтовка порождает власть?" – резюмировал Василец.

Напомним, ранее Зеленский записал специальное видеообращение к украинцам, в котором детально высказался о своей позиции по грядущим переговорам в Нормандском формате, пресловутой формуле Штайнмайера и дальнейших шагах, которые предпримет официальный Киев по урегулированию военного конфликта на Донбассе.

По словам Зеленского, вызвавшее бурю возмущения недавнее согласование в Минске на переговорах ТКГ формулы Штанмайера не предполагает ни признания аннексии Крыма Россией, ни полного отказа от Донбасса, ни того, что выборы в ОРДЛО будет проходить уже "завтра и под дулами пулеметов".