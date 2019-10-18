"Путин добьется своих целей": Зеленского предостерегли об опасности

Путин Зеленский / коллаж ВВС

В Украине очень много разговоров относительно встречи президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным. Так, главе украинского государства посоветовали не строить иллюзий относительно "хозяина Кремля".

"Многие раньше считали – и не только в Украине – что можно встретиться с Путиным и решить вопросы, которые стоят на повестке дня между двумя странами", – рассказала Обозревателю народный депутат Украины, глава парламентского комитета по вопросам интеграции Украины в Евросоюз Иванна Климпуш-Цинцадзе.

При этом она указала, что нынешний президент Украины повторяет эту же ошибку.

"Мне кажется, президент Зеленский сейчас находится в ловушке иллюзий: что ему удастся во время личной встречи убедить Путина, очаровать своим шармом, и добиться того, чтобы Путин выполнил то, что пообещает. История доказывает противоположное", - отметила нардеп.

По ее словам, очень опасно надеяться, что Путина удастся обыграть, а встреча может принести абсолютно противоположный результат.

"Главное, чтобы это не привело к тому, что Путин добьется своих целей. Чтобы не был достигнут мир за счет национальных интересов Украины, путем сдачи государственности, независимости и суверенитета Украины", – подытожила Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что рано или поздно президенту Владимиру Зеленскому придется вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.