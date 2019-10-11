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"Корона не упадет": Зеленский дал совет Путину

11 октября 2019, 08:26

Владимир Зеленский заявил, что от него исходила инициатива телефонных звонков Владимиру Путину.

Путин Зеленский
Владимир Зеленский дал совет Владимиру Путину / коллаж ВВС

Для нормализации взаимоотношений с Украиной России необходимо изменить риторику общения, заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве.

"Перестать говорить "нас там нет", "ваш внутренний конфликт, сами решайте и так далее". Мне кажется, так достичь результата трудно", - подчеркнул он

Вместе с тем глава государства заявил о готовности совершать шаги в одностороннем порядке для нормализации отношений с РФ и такие шаги он уже делал.

Читайте также"Не играю в игры": Зеленский отказался обнародовать стенограммы своих разговоров с Путиным"Я считаю, смотрите, я позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину, у нас произошел обмен. Все звонки совершал я. С меня корона не упадет, у меня ее слава богу и нет, потому что я действительно хочу закончить войну", — отметил Зеленский.

Зеленский добавил, что дальнейшие шаги навстречу другу другу — это продолжить и закончить обмен людьми. При этом никаких условий в этом вопросе выдвигаться не должно.

"Обмен-то нужен, это же не принцип, давайте вы нам это, а мы тогда будем говорить. Условия про обмен ни с чем не должны быть никак связаны, потому что это кейс про людей", — резюмировал президент.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что для решения войны на Донбассе необходима его прямая встреча с Путиным.

Донбасс Россия Владимир Зеленский Владимир Путин Украина
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