Сенцов указал на главное отличие Зеленского от предыдущих президентов

Владимир Зеленский - самый искренний президент Украины, полагает Олег Сенцов / УНИАН

В Украине еще не было таких искренних президентов, как нынешний лидер государства - Владимир Зеленский.

Глава страны искренен в своих намерениях, рассказал украинский режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов в интервью НВ.

Собеседник отметил, что Зеленский делает неожиданные вещи и подвергается критике.

"Меня часто спрашивают, что я думаю о президенте Зеленском. Главное, что я о нем понял на сейчас, что в своих намерениях он искренен. А таких искренних президентов у нас еще не было…", - заявил режиссер.

По его словам, сейчас вопрос заключается в том, на сколько Зеленский сможет выстроить систему государства - будет ли она новой или останется ширмой для старой.

Ранее сообщалось, что Олег Сенцов вернулся на Родину 7 сентября в рамках обмена пленными между Украиной и Россией. Режиссера в аэропорту встречали, в частности, Владимир Зеленский и журналисты.