Богдан рассказал об отношениях с Коломойским

Андрей Богдан был одним из главных юристов Игоря Коломойского/ УНИАН

Глава Офиса президента Андрей Богдан, который был одним из главных юристов украинского бизнесмена Игоря Коломойского, рассказал, о своих отношениях с экс-клиентом.

По словам Богдана, его взгляды во многом не совпадают со взглядами Коломойского. В частности, в качестве примера нынешний глава ОП привел отношение к событиям в Верховной Раде.

"Да, у нас есть разные взгляды на различные события, которые происходят в парламенте, например. Иногда наши взгляды совпадают. Но в любом случае, не Коломойский определяет политику Украины, а Владимир Зеленский", – сказал Богдан в интервью Украинской правде.

При этом глава ОП подчеркнул, что не может оценить его отношения с Коломойским как напряженные или не напряженные. Кроме того, Богдан не отрицает, что иногда все же продолжает общаться с бывшим клиентом.

Что касается вопроса о решении проблемы с ПриватБанком, Богдан ответил так: "Я, да, отмежевался от информационных потоков и не причастен к принятию каких-либо решений по Привату".

Напомним, ранее отец главы Офиса президента Андрея Богдана, доцент кафедры гражданского права и процесса юридического факультета ЛНУ имени Ивана Франко Иосиф Богдан заявил, что его сын является квалифицированным юристом и одаренным управленцем, а ярлык адвоката Игоря Коломойского к нему прикрепили незаслуженно.

Как сообщал Главред, 10 сентября на Банковой состоялась встреча президента Владимира Зеленского с украинским бизнесменом Игорем Коломойским. По словам главы ОП Андрея Богдана, во время встречи речь шла об энергетической независимости Украины и о развитии Донбасса.