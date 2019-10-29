"Говорили три раза": в МИД рассказали о подготовке встречи Зеленского с Путиным

Вадим Пристайко рассказал о подготовке встречи президентов Украины и РФ

Президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с президентом России Владимиром Путиным, заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Отвечая на вопрос о подготовке встречи президентов Украины и РФ, он напомнил, что они уже общались несколько раз по телефону.

"Я думаю, что да. Он говорил с ним по телефону три раза. Я уверен, что он четко осознает, что можно и как можно достичь", - сказал Пристайко журналистам перед началом инвестиционного форума RE THINK. Invest in Ukraine в Мариуполе.

Он добавил, что был свидетелем этих телефонных разговоров, однако отказался отвечать на вопрос, занимал ли Зеленский во время общения с Путиным жесткую позицию.

Напомним, ранее Зеленский озвучил ключевые условия встречи в нормандском формате.