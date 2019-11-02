В НАТО заговорили о закрытии трастовых фондов для Украины – СМИ

Программы помощи НАТО Украине близятся к завершению

Некоторые страны-участницы Организации Североатлантического договора поднимают вопрос о возможном закрытии трастовых фондов для Украины.

"Наполняемость этих фондов (а страны — члены НАТО перечисляют деньги на добровольной основе) оставляет желать лучшего, что отрицательно сказывается на их эффективности. К тому же данные программы близятся к завершению (в частности, первый этап работы трастового фонда по кибербезопасности окончен, а открытие следующего согласовать пока не удалось), а новые никто не предлагает. Более того: некоторые страны начинают поднимать в Брюсселе вопрос о возможном закрытии трастовых фондов для Украины", - говорится в материале zn.ua.

Читайте такжеПристайко рассказал о новом формате сотрудничества Украины и НАТОИздание напоминает, что в свое время трастовые фонды были созданы, чтобы помочь Украине в критически важных сферах безопасности и обороны.

Автор материала напоминает, что это модернизация системы командования, управления, коммуникации и компьютеризации (C4); логистика и стандартизация ВСУ; кибербезопасность; переподготовка и социальная адаптация военнослужащих; медицинская реабилитация; противодействие самодельным взрывным устройствам и обезвреживание взрывоопасных предметов; утилизация радиоактивных отходов; уничтожение обычных боеприпасов, стрелкового и легкого оружия и мин.

Напомним, что ранее генеральный секретарь Йенс Столтенберг обратился к странам-союзникам с просьбой увеличить военную помощь Украине.