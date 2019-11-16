"Путин может умереть": Сенцов рассказал, когда Россия вернет Крым

Сенцов рассказал, почему Путин не отдаст Крым / УНИАН

Украина не сможет в ближайшем будущем вернуть аннексированный Россией Крым, заявил бывший узник Путина, украинский режиссер Олег Сенцов, который ранее посоветовал россиянам "чистить перышки".

"При власти Путина это невозможно, потому что он лучше отдаст Кремль, чем отдаст Крым. Он держится обеими руками, это для него важно, краеугольный вопрос всей его современной политики.

Но он не вечен. Он может когда-то уйти в отставку. В это я, конечно, не верю, но его могут сместить преемники. Его может снести русская революция, если она, дай Бог, произойдет. Он может просто физически умереть, и будет смена власти, и в России произойдут изменения. Потому что не работает ни одна организация: ни парламент, ни суды, ни полиция", - высказался Сенцов в интервью Би-би-си.

По мнению Сенцова, россияне находятся "в извращенном информационном пространстве", поэтому верят в сказки о "прекрасной" России, "ужасном" Западе и "кровожадных нацистах" в Украине.

"Все это не так. Но они в это верят. И придет рано или поздно к ним осознание, что это не так. И я надеюсь, что произойдут изменения", - сказал Сенцов.

При этом Сенцов заявил, что будет продолжать бороться за освобождение сотни людей в российских тюрьмах и более двух сотен заключенных на оккупированном Донбассе, "о которых мало кто знает".

Также режиссер рассказал, что в Крыму сейчас "все тухлое, затхлое, даже для тех, кто поддерживает Россию".

"А кто не поддерживает Россию - а таких там также достаточно много - для них существовать в этой атмосфере очень трудно. Как невозможно находиться в комнате. Понимаете? Воздуха нет, нечем дышать, хочется выйти оттуда. Вот и у них тоже. Хочется пойти, чтобы избавиться от всего этого. Вот они и уезжают", - добавил Сенцов.

Читайте также"Хочу увидеть, когда дракон сдохнет": Сенцов назвал своего единственного врагаНапомним, ранее украинский режиссер, бывший российский политзаключенный Олег Сенцов прокомментировал ситуацию вокруг поездок граждан Украины в Россию на заработки во время продолжающейся агрессии РФ.

При этом он рассказал, что в российской колонии в Лабытнанги он встречал несколько сотен украинцев, отбывающих тюремные сроки.

"Там одна и та же история. Люди приехали по объявлению в Россию продавать наркотики. Последние год-два-три – это целая волна. ...Человек приехал зарабатывать деньги, ничего не заработал, получает семь лет и сидит. Но я с ними не общался. ...Человек приехал в страну-агрессор зарабатывать деньги. То есть мы с ними воюем, а он пришел решать свои личные проблемы – для меня уже такой человек не вызывает уважения", – объяснил Сенцов.