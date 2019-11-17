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"Наша добрая воля, мы не конфликтуем": в России объяснили, почему вернули корабли Украине

17 ноября 2019, 13:30

России не нужны захваченные в Керченском проливе украинские корабли, отметил Цеков.

Россия вернула Киеву захваченные корабли / Крым.Реалии

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от аннексированного Россией Крыма Сергей Цеков, который ранее посоветовал Киеву пойти на прямой диалог с "ДНР" и "ЛНР", прокомментировал возвращение Россией захваченных украинских кораблей.

"История была ожидаемая. Ну зачем нам эти корабли нужны? Мы их оставляли у себя из-за того, что следствие шло. Мы оценили действия этих кораблей осенью прошлого года, как провокацию. Как нарушение территориальных вод Российской Федерации, ее госграниц", – отметил чиновник.

Более того, по словам Цекова, РФ вернула захваченные корабли Украине по доброй воле.

"Надо характеризовать это, как нашу добрую волю. Мы лишний раз демонстрируем, что готовы строить нормальный диалог с Украиной. По всем вопросам. В том числе, в нормандском формате. При том, мы не являемся стороной, которая с Украиной конфликтует. Они постоянно пытаются в это перевести. А мы постоянно демонстрируем свои добрые намерения", – резюмировал он, передают росСМИ.

Читайте такжеРоссия возвращает Украине захваченные корабли: опубликованы фото и видеоНапомним, утром в воскресенье, 17 ноября, захваченные Россией год назад в Керченском проливе украинские катера "Бердянск", "Никополь", а также буксир "Яны Капу" покинули Керчь и направляются навстречу спасательно-буксирному отряду ВМС Украины.

По информации, корабли, которых Украина лишилась во время Керченского кризиса, вывели из акватории "Генмола" в Керчи.

В частности, катера в сопровождении российских кораблей следуют Керченским проливом в сторону Черного моря.

Также ранее сообщалось, передача Украине захваченных Россией в результате стрельбы и тарана в Керченском проливе кораблей не связана с предстоящим саммитом в "нормандском формате".

Как заявили в МИД РФ, Украина может забрать корабли "в любой момент": "Изначально сделанное Киеву предложение все это время не теряло свою актуальность".

В российским внешнеполитическом ведомстве добавили, что сделано это должно быть, как и заявляли в Москве, "под гарантии сохранности" кораблей как вещественных доказательств,

Захват моряков в Керченском проливе

25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу", а также катерам "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.

РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.

Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет), все пленные были арестованы, после чего их доставили в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".

Все 24 захваченных украинских моряка заявили следствию, что они — военнопленные.

25 мая морской трибунал вынес вердикт: Россия должна срочно освободить 24 украинских моряков. Обе стороны должны воздержаться от любых шагов, которые могут вести к эскалации.

Обе стороны должны представить Трибуналу отчет об исполнении решения не позднее 25 июня 2019 года, при необходимости президент Трибунала вправе требовать дополнительной информации об исполнении.

В ответ на вердикт трибунала в МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имел права рассматривать дело Украины против РФ относительно 24 украинских моряков, задержанных россиянами в Керченском проливе.

В США и Германии уже оценили решение суда ООН. Россию призвали выполнить решение суда и немедленно освободить захваченных моряков.

7 сентября 2019 адвокат Николай Полозов сообщил, что в Российской Федерации моряков-украинцев, взятых в плен в Керченском проливе, отпустили под поручительство украинской чиновницы.

Совет Федерации Сергей Цеков захват кораблей новости России
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