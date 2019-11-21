"Как мед по го*ну размазали": Дубинский оценил Кабмин Гончарука

Александр Дубинский критически оценил Кабмин Алексея Гончарука / УНИАН

Правительство является "сборной солянкой" людей, которые в своей жизни "собачьей будки не построили", заявил народный депутат от партии Слуга народа Александр Дубинский.

"Будем откровенны, они ничего в своей жизни не сделали", - подчеркнул он в интервью на канале ZIK.

Нардеп обратил внимание на то, что ни премьер Алексей Гончарук, ни министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов не имеют практического управленческого опыта.

"Это персонажи из теории, из сказок, из книжек", - считает "слуга народа".

По его словам, нынешний состав правительства является "Кабмином теоретиков", который внезапно столкнулся с практикой.

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"Его размазали, как мед по го*ну", - добавил Дубинский.

Напомним, ранее нардеп Максим Бужанский потребовал от Гончарука отчета, как порохоботы просочились во власть.