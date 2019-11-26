"Три страны будут уничтожать Зеленского": что ждет Киев на нормандской встрече – эксперт

Что ждет Киев на нормандской встрече – эксперт

В том, что встреча в нормандском формате состоится, политолог, сотрудник Центра российских исследований Бориса Немцова (Карлов Университет, Прага) Александр Морозов даже не сомневается.

"По недавнему выступлению посла Франции в Украине явно видно, что подготовка к такой встрече находится на финальной стадии. Рабочие группы всех стран, занимающиеся подготовкой, задействованы в активном режиме", – отметил он.

Вопрос в том – насколько благоприятно эта встреча пройдет для Киева.

"На мой взгляд, опасения, что три страны будут уничтожать Зеленского, ни на чем не основаны. Это лишь фобии, страхи.

Да, отчасти они оправданы, потому что Украина имеет дело с крупным и матерым агрессором в виде Кремля.

Но, на мой взгляд, в данном случае опасения преувеличены", – ободрил читателей Морозов во время чата на Главреде.

Читайте такжеПолитолог объяснил, как украинцы обломали планы ПутинаОн напомнил, что в последнее время все чаще звучат высказывания, что Франция и Германия предали Украину, что Макрон хочет пожертвовать Украиной ради восстановления отношений с Кремлем. Однако, уверен политолог, все это – очень большое преувеличение.

"На самом деле, все те, кто соберется на встречу в нормандском формате, всего-навсего хотят довести до конца первый этап урегулирования конфликта, то есть добиться деэскалации", – заверил Морозов.

По его словам, хорошо видно, что весь процесс урегулирования распался на три этапа:

первый – некоторые меры, направленные на деэскалацию ситуации;

второй – возможное примирение сторон;

третий, пока что лежащий за горизонтом того, что можно себе представить, – это реинтеграция Донбасса.

"Очевидно, что вся европейская дипломатия заинтересована в том, чтобы произошло прекращение огня и обстрелов, чтобы произошло разминирование (потому что минные поля беспокоят всех), чтобы были налажены более широкие коммуникации между гражданами, живущими по разные стороны от линии разграничения. Все это касается деэскалации", – пояснил Морозов.

И резюмировал: "Встреча в нормандском формате должна зафиксировать готовность Кремля к этому и такую же готовность Украины. А ОБСЕ, Франция, Германия и Евросоюз в целом приложат большие усилия для того, чтобы все это состоялось".

Напомним, 18 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков официально подтвердил, что саммит в нормандском формате запланирован на 9 декабря в Париже.

Позже глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил форсирование встречи нормандской четверки (Украина, Германия, Франция и России) тем, что условия для саммита "созрели".

Также стало известно, о чем Зеленский поговорит с Путиным. Владимир Зеленский в Очакове рассказал о подготовке к встрече нормандской четверки.

И сам Зеленский поделился надеждами на саммит нормандской четверки. Президент Украины считает, что встреча в "нормандском формате" разблокирует для Киева Донбасс.