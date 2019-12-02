Нормандская встреча: эксперт сказал, что для Путина важнее "Л/ДНР"

На нормандской встрече Владимира Путина больше всего будет интересовать вопрос транзита газа через Украину, полагает эксперт / Reuters

Для российского президента Владимира Путина на встрече в нормандском формате (РФ, Украина, Франция, Германия) вопрос продления контракта на транзит газа через Украину важнее так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Программа минимум на встречу нормандской четверки - интриги и шум, поделился российский политолог Станислав Белковский с Гордоном.

Собеседник полагает, что по захваченной части Донбасса нужно подписывать новое соглашение - Минск-3.

"…Если подходить к этому вопросу серьезно, то нужно обсуждать концепцию такого документа. И четко расставить там последовательность действий, что позволило бы провести выборы… по украинским законам", - сказал эксперт.

Белковский полагает, что украинское государство для России - не объект интереса, а один из инструментов достижения пакта с западными странами, поэтому Путин в некоторых вопросах будет конструктивен, но не пойдет на тотальные уступки.

Читайте такжеРоссийский политолог сказал, как Путин хочет отделаться от "ДНР" и "ЛНР""К тому же, для него очень важен новый контракт на транзит газа. Он всерьез и небезосновательно опасается, что если с 1 января транзит прекратится, то Газпром получит большие иски от европейских потребителей. Поэтому вопрос газа для Путина сейчас важнее ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей - ред.)", - заявил политолог.

Напомним, 9 декабря в Париже запланирована нормандская встреча, на которой будут присутствовать украинский, французский и российский президенты - Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, а также канцлер Германии Ангела Меркель.

Ранее сообщалось, что действие договора между Украиной и Россией относительно транзита газа заканчивается утром 1 января 2020 года.