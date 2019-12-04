Минские соглашения: в Евросоюзе пояснили, в чем плюс документа

В ЕС рассказали, в чем важность Минских соглашений / Фото Reuters

Минские соглашения, которые недавно дипломат назвал юридически "никчемным документом", важны тем, что предусматривают привлечение России к процессу разведения войск на Донбассе. Такое мнение высказала представитель Европейской службы внешних действий, которая занимается отношениями между ЕС и Украиной Улла Хаканен.

"Это (Минские соглашения, - Главред) пока единственный согласованный рабочий документ в процессе урегулирования на Донбассе. Там есть перечень войск и типов вооружения, которые не должны находиться вблизи контактной линии, и Россия является частью этого формата переговоров", - цитирует Хаканен Укринформ.

"Это явление подчеркивает важность Минских соглашений, даже с учетом всех их недостатков", - отметила она.

Читайте такжеЭксперт рассказал, какие опасности для Украины несет невыполнение Минских соглашенийПри этом представительница ЕС надеется, что саммит в нормандском формате, который запланирован на 9 октября в Париже, принесет определенные позитивные изменения. Стоит отметить, что в последний раз встреча нормандской четверки проходила 19 октября 2016 в Берлине. Тогда его участники признали, что прорыва в урегулировании конфликта на Донбассе достичь не удалось.

Напомним, ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина готова рассмотреть выход из минского процесса урегулирования на Донбассе. Позже он пояснил, что есть несколько "папок" с возможными вариантами действий, если минский процесс не реализуется.

Также Вадим Пристайко заявлял, что в случае если во время саммита в "нормандском формате" произойдет какой-то "прорыв", то оперативно будет подготовлен новый документ. При этом глава МИД призвал "контролировать наши ожидания и не ставить слишком амбициозные задания перед собой".