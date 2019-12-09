Нормандская встреча в Париже наживо

В Париже собрались лидеры нормадской четверки / president.gov.ua

В понедельник, 9 декабря, в Елисейском дворце в Париже проходит эпохальная встреча лидеров нормандской четверки.

На переговоры к Эммануэлю Макрону прибыли президент Украины Владимир Зеленский, глава Кремля Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель.

Отметим, Зеленский и Путин прибыли в Париж не сами.

В состав украинской делегации вошли: глава Офиса президента Андрей Богдан, министр энергетики Алексей Оржель, исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко, глава МИД Украины Вадим Пристайко, помощники президента Андрей Ермак и Сергей Шефир, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, глава СБУ Иван Баканов, глава МВД Арсен Аваков и начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

В составе делегации РФ - помощник президента Владислав Сурков, глава "Газпрома" Алексей Миллер, министр энергетики РФ Александр Новак, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и глава МИДа Сергей Лавров.

На кону – судьба Донбасса.

Добавим, что Зеленского привезли в Елисейский дворец на нормандский саммит на Renault Espace.

Путин приехал на нормандские переговоры на российском лимузине Aurus.

Меркель прибыла в Елисейский дворец на Merсedes представительского класса.

К слову, в отличие от Меркель, которую автомобиль подвез прямо ко входу, Зеленского подвезли на хэтчбеке Renault Espace и высадили далеко от ступенек, где его ждал Макрон. Президент Украины был вынужде идти через весь двор ко входу во дворец. Правда, Макрон спустился с лестницы к нему навстречу.

Отметим, встреча президентов Украины и России – Владимира Зеленского и Владимира Путина один на один запланирована на 21:40 в Елисейском дворце после завершения переговоров лидеров "нормандской четверки" и их совместной пресс-конференции.

Читайте такжеРосСМИ узнали, как Путин будет вести себя на переговорах в нормандском форматеРанее был опубликован график Владимира Зеленского в рамках нормандского саммита.

Президент Украины прибудет в Елисейский дворец в понедельник, 9 декабря, в 14:55 по местному времени (15:55 по киевскому времени).

В 15:05 (16:05 по Киеву) запланирована встреча Зеленского с Макроном. На 15:30 (16:30 по Киеву) назначена встреча Зеленского с Меркель.

На 16:00 (17:00 по Киеву) запланировано начало встречи лидеров стран-участниц "нормандского формата".

На 18:45 (19:45 по Киеву) назначена встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата" с представителями СМИ.