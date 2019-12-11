СМИ узнали, почему Макрон прервал встречу Зеленского и Путина

Эммануэль Макрон прервал встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина из-за ужина, выяснили журналисты / Reuters

В Париже французский президент Эммануэль Макрон неожиданно прервал встречу украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Глава Франции прервал переговоры Зеленского и Путина, когда они были в разгаре, пишет Коммерсантъ, ссылаясь на слова очевидца.

По словам собеседника, французский лидер вдруг вошел в переговорную к коллегам из Украины и РФ и заявил: "Все, хватит! Пора ужинать…". Очевидец полагает, что Зеленский и Путин могли бы говорить сколько угодно, если бы переговоры не прервал Макрон.

"…То есть ему с госпожой Меркель (канцлер Германии Ангела Меркель - Ред.) надоело ждать их за накрытым столом, и он по-хозяйски распорядился их двусторонней встречей", - узнало издание.

Напомним, Владимир Зеленский и Владимир Путин встретились 9 декабря в Париже в Елисейском дворце после встречи в нормандском формате - встречались украинский и российский лидеры, а также Эммануэль Макрон и Ангела Меркель.