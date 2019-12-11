Очередной удар санкциями по России: Зеленского выслушал президент ЕС

Зеленский рассказал президенту ЕС о ситуации на Донбассе / Reuters

В среду, 11 декабря глава Украины Владимир Зеленский, который ранее подписал закон о госбюджете-2020, поговорил по телефону с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Отметим, беседа состоялась на фоне предстоящего заседания Европейского совета, на котором лидеры ЕС намерены пролонгировать экономические санкции против России.

При этом Зеленский проинформировал Шарля Мишеля о восстановлении после трехлетней паузы процесса мирного урегулирования конфликта с Россией на Донбассе.

"Рассчитываю, что лидеры государств – членов ЕС будут сохранять единство в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также в продолжении санкционного давления на Россию до полного выполнения минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины", - отметил Зеленский.

В ответ президент Европейского совета поздравил прогресс Украины во внедрении евроинтеграционных реформ. Он заявил, что ЕС будет оказывать необходимую помощь в этом процессе.

Добавим, что в понедельник, 9 декабря, в Париже в Елисейском дворце встретились лидеры "нормандской четверки" - президент Украины Владимир Зеленский, глава Франции Эммануэль Макрон, лидер РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель.

По итогам саммита стороны подписали общий документ об условиях, которые необходимо выполнить до следующей встречи.

Читайте также"Не остановят": в России бравируют из-за санкций США против Северного потока-2Напомним, ранее США внесли санкции против газопровода Северный поток-2 в законопроект о национальной обороне на 2020 год.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, под санкции могут попасть компании и суда, участвующие в постройке трубопровода, и руководители, которые с ними связаны.

Отмечается, что санкции могут стать причиной блокировки транзакций и отказа в выдаче американских виз.