Вопрос Крыма под запретом: стало известно, почему в Париже не говорили о судьбе полуострова

Резников объяснил, почему в Париже не говорили о Крыме / president.gov.ua

На "нормандской встрече" в Париже 9 декабря вопрос аннексированного Крыма не поднимался, заявил представитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Резников, который ранее отметил, что минские соглашения перекроят.

"Нормандский формат изначально был нацелен на продвижение в вопросах урегулирования конфликта на Донбассе. Еще в 2014 году лидерами "четверки" была заложена определенная повестка. И трехсторонняя контактная группа в Минске не обсуждает Крым. Она говорит только о Донбассе. Нам это не нравится. Но как только звучит слово Крым, они (россияне-ред.) поднимаются и уходят", – пояснил Резников в интервью LB.ua.

При этом Резников подчеркнул, что в Париже был затронут вопрос о политических заключенных, которые сейчас находятся на территории аннексированного Крыма.

"Их судьба обсуждалась на встрече, когда речь шла об обмене. Владимир Зеленский озвучил четко, что он имеет в виду – это политические заключенные на трех территориях: на Донбассе, в не подконтрольном Украине Крыму и в РФ", – рассказал представитель ТКГ.

Читайте такжеСМИ показали секретную дачу Путина в Крыму, опубликованы фотоНапомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по результатам встречи "нормандской четверки" в Париже стороны договорились, что обмен пленными в формате "всех на всех" должен состоятся до 31 декабря 2019 года.

По его словам, обмен пленными будет проведен в три этапа. Вопрос освобождения политзаключенных в Крыму и на территории РФ тоже стоит на повестке.

"Этот вопрос будет обсуждаться после обмена всех установленных на всех установленных", - резюмировал Зеленский.

Также ранее Владимир Зеленский заявил, что готов 100 раз пожать руку Путину, если вернут наш Крым".

"Если завтра нам вернут нашу землю, временно оккупированный Донбасс, то я могу еще 10 раз пожать руку. А если нам вернут наш Крым - а его обязательно когда вернут - можно и 100 раз руку пожать ", - сказал президент в эфире ток-шоу Право на власть на канале 1+1.