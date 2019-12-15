Разговор Зеленского с Путиным глаз на глаз: Песков озвучил разногласия

Песков озвучил разногласия между Путиным и Зеленским / Reuters

Глава Кремля Владимир Путин и лидер Украины Владимир Зеленский далеки от согласия по целому ряду вопросов и используют разную терминологию, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, который ранее намекнул на место и время следующего саммита в нормандском формате.

"Путин и Зеленский начали разговаривать друг с другом. Опять же, они далеки от согласия по целому ряду вопросов. Они, разумеется, используют разную терминологию", — высказался Песков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале в субботу, 14 декабря.

При этом пресс-секретарь Путина уточнил, что украинский и российский президенты на нормандском саммите в Париже "минут 10—15 поговорили с глазу на глаз".

Также Песков обратил внимание на то, что разговор Путина и Зеленского прервал президент Франции Эммануэль Макрон.

"Макрон настоял на продолжении работы в нормандском формате", - сказал Песков.

Напомним:

14 декабря президент Украины Владимир Зеленский поделился впечатлениями Путине, первая личная встреча с которым состоялась 9 декабря в Париже во время саммита в "нормандском формате".

По словам Зеленского, Путин – "непростой, сложный человек".

"Мне стало понятно много чего, исходя из этой встречи. Я не буду говорить, если можно. Это будет моя тактика на следующую встречу", - заявил президент в эфире ток-шоу Право на власть на канале 1+1.

9 декабря президент России Владимир Путин рассказал журналистам в кулуарах саммита в Париже, что остался доволен первой двусторонней встречей с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Хорошо поговорили, по-деловому", - сказал президент РФ в кулуарах журналистам.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский поделился первыми впечатлениями о Владимире Путине.

"Сложно договариваться, но были моменты, когда мы договорились. Он по каждому вопросу разбирает его на детали. Каждое слово мы урегулировали. Это сложно. Я быстрый человек, раз-раз и договорился. А он пытался обсудить каждую маленькую деталь всех вопросов, которых мы касались на двусторонней встрече. У него другая природная биомеханика", - сказал Зеленский на брифинге после итоговой пресс-конференции саммита "нормандской четверки".