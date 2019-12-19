  1. Главная
  3. Политика

В Кабмине назвали три главные задачи на 2020 год

19 декабря 2019, 20:52

Главные приоритеты на наступающий, 2020 год, назвали в правительстве. Внимание акцентировали на трех аспектах.

Вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба назвал три основных приоритета в работе на 2020 год, среди которых - массовый поход в регионы.

Во время своего пребывания на обновленном КПВВ "Каланчак" в Херсонской области, где отчитывался о деятельности за 100 дней работы в правительстве, чиновник назвал главнеы задачи Кабмина.

"Приоритеты на следующий год очень четкие. Они будут сосредоточены на трех вещах. Первая - это создание лучших условий для безопасности и свободы гражданина. Вторая - создание новых экономических возможностей для украинского бизнеса и привлечение европейских инвестиций в Украину. Третья - это приближение европейской интеграции к людям на местах, то есть, массовый поход в регионы - начнем мы именно с Херсонщины", - отметил Кулеба.

Читайте также"Балласт надо менять": Гордон предрек кардинальные изменения в Кабмине

В рамках этих пунктов планируется обновлять повестку дня в области юстиции, безопасности и свободы с Европейским Союзом, будет принят план действий по присоединению Украины к цифровому рынку Европейского Союза, будут принимать оценочную миссию ЕС для анализа прогресса Украины в имплементации технических регламентов - это так называемый технический, промышленный безвиз, то есть, для того, чтобы украинские производители имели лучшие условия для экспорта своих товаров в ЕС.

По линии НАТО будут работать над имплементацией знаменитых стандартов Альянса, чтобы украинский солдат чувствовал себя более защищенным, а армия становилась более эффективной.

Он также отметил, что европейская интеграция является первой политикой в Украине, которая полностью измеряемая и подотчетна обществу благодаря тому, что правительство приняло решение об открытии онлайн базы "Пульс соглашения".

Ранее в в Кабмине объяснили "блокирование" расходов бюджета.

Также напомним, Кабмин наскреб денег на зарплаты шахтерам.

Кабмин правительство задачи Дмитрий Кулеба
Сейчас вы просматриваете новость «В Кабмине назвали три главные задачи на 2020 год». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

22:05
Стрельба у ФСБ на Лубянке: озвучена цель нападения и первые подробности
22:01
У Зеленского рассказали, когда госсекретарь Помпео посетит Украину
21:48
Договор по газу могут подписать уже сегодня – СМИ
21:35
ГПУ обнаружила кражу 10 миллионов на строительстве моста в Станице Луганской
21:30
Сериал Відморожений: 13, 14, 15, 16 серия смотреть онлайн 19-12-2019 Видео
21:25
Всплыли подробности вымогания взяток скандальными чиновницами ОП
21:21
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: кто может перевернуть жизнь
21:10
Тихое место 2: дата выхода, актеры и трейлер Видео
21:03
В Минобороны отказались выдавать военным квартиры
20:52
В Кабмине назвали три главные задачи на 2020 год
20:42
"Неприкрытая угроза": У Порошенко потребовали от Зеленского осадить Путина
20:36
Социологи выяснили, сколько украинцев верит в Святого Николая и Деда Мороза
20:30
Порнозвезда развратно изогнулась на фото в откровенном белье Фото
20:29
СБУ решали судьбу въезда в Украину российской группы Воровайки
20:24
Сепаратисты ОРДЛО оказались от видеосвязи по обмену пленными: выяснилась причина
20:17
Обалденное меню на Новый год 2020: что приготовить
20:01
Рада создала реестр педофилов: кого запишут и кто сможет воспользоваться
19:53
"Меня впервые назвали фашистом": Зозуля уверен в своей правоте после инцидента в Испании
19:48
Тенет 2020: дата выхода, актеры и трейлер смотреть онлайн Видео
19:42
Свято наближається: на главной елке страны зажгли огни
19:38
Эпоха вымирания: в Госстате рассказали, почему украинцы уходят из жизни
19:37
Как украсить елку в год Крысы – что нельзя вешать на дерево
19:19
"Кнопкодавству - нет": Рада приняла важный закон
19:17
Теракт на Лубянке: нападавшие убиты, сотрудники ФСБ ранены Видео
19:09
Проверка субсидий и льгот в Украине: как будет проходит и все особенности
18:44
Аргентинский боец победил за 9 секунд, не нанеся ни одного удара
18:41
Американские боги 3 сезон: актеры главных ролей покинули сериал Видео
18:38
Кабмин наскреб денег на зарплаты шахтерам: сколько выделили
18:27
Рада приняла закон о следственных комиссиях с правками Зеленского
18:24
Стрельба на Лубянке: убит последний нападавший
18:16
Чемпион мира стал жертвой хакерской атаки
18:04
Эксперты рассказали, как легко подобрать идеальную пару в Tinder
17:57
Представитель Киева в Минске разъяснил ситуацию с обменом пленными
17:49
В ФСБ на Лубянке стрельба: что случилось, кто погиб Видео
17:47
Усик - Чисора: известна предварительная дата боя - все зависит от Джошуа
17:40
"Граф Потоцкий": Путин поразил странным заявлением об украинцах Видео
17:32
Тарифы на отопление в Киеве 2019 сменили под Новый год: сколько платить
17:18
Команда Зинченко осталась без тренера
17:03
Диетолог объяснила, почему майонез лучше не заменять сметаной
16:56
Известный советский политик угодил в больницу с жутким диагнозом: подробности
16:50
Роналду отличился одним из самых лучших голов в карьере и произвел фурор Видео
16:42
"В трусиках, или без?": Седокова взбудоражила сеть интимным фото
16:36
Курить вредно: с 1 января вырастет цена на сигареты - как и почему
16:23
"Политическое решение": в ЕС пошли на радикальный шаг в отношении России
16:21
Милан вспомнил фантастический дрибблинг Шевченко Видео
15:59
Леон Дам после Maison Magiela показал пенис для модного глянца Видео
15:57
"Достаточно средств": в Кабмине объяснили "блокирование" расходов бюджета Видео
15:50
Эксперт предупредил: "побочный эффект" игромании может перечеркнуть все плюсы от легализации
15:50
Легендарный нападающий вошел в тренерский штаб соперника Украины
15:38
Буллинг в Одесской области: подростки избили и заставили раздеться 11-летнего школьника
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять