Зеленский подписал важный закон для добровольцев: что изменится

Глава государства Владимир Зеленский подписал важный закон, который предоставляет статус участника боевых действий (УБД) добровольцам.

По информации профильного Министерства по делам ветеранов, закон был подписан 23 декабря.

"Сегодня, 23 декабря 2019 года, Президент Украины подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции", которым урегулировано предоставление статуса участника боевых действий добровольцам", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, закон позволяет членам добровольных формирований, участвовавших в защите независимости и суверенитета Украины во время антитеррористической операции и не вошли в состав того или иного силового ведомства, получить официальный статус УБД. А значит, и те социальные гарантии, которые предусмотрены законом Украины о ветеранах и членах их семей.

Решение о предоставлении статуса УБД будет принимать межведомственная комиссия.

Закон предусматривает предоставление статуса УБД тем, кто участвовал в АТО не менее 30 календарных дней (в частности по совокупности дней пребывания).

Ранее под Киевом водитель отказался пустить участника АТО первым в салон.

Также напомним, вступил в силу закон о признании ветеранов УПА участниками боевых действий.