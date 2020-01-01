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"Мародер, жирный хряк, ворюга": в Сети "проехались" по Порошенко из-за новогоднего обращения

1 января 2020, 10:34

В Сети назвали экс-президента вором и поинтересовались, когда его посадят.

Петра Порошенко распекли интернет-пользователи
Интернет-пользователи распекли Петра Порошенко / Скриншот

В Сети жестко раскритиковали новогоднее обращение бывшего президента, лидера партии Европейская солидарность Петра Порошенко.

На YouTube-канале 5 телеканала под видео с поздравлением экс-президента назвали мародером, жирным хряком и ворюгой.

"Мародер", - написал Владимир Степаненко. "Ты что поц, иди нах*й жирный хряк", - поделился мнением Dimon TV.

"Он  кидает лозунги, забыл, что не президент - ворюга вместе с воровкой женой (Марина Порошенко - Ред.), что крала деньги у детей", - считает Ольга Трофимчук.

Саша Садовский поставил один вопрос - "Когда его (Порошенко - Ред.) посадят?".

"Задолбал со своим языком, верой, мы надеемся, что наше желание в Новом году сбудется, и Порошенко будут судить по закону, поскольку вор должен сидеть в тюрьме", - поделилась Людмила Гейко.

Ранее сообщалось, что два телеканала - Прямой и 5 канал - в новогоднюю ночь вместо поздравления президента Владимира Зеленского с Новым годом 2020 показали поздравление Петра Порошенко. Поздравление украинского лидера появилось в эфире после боя курантов.

Напомним, во время встречи Нового года 2019 телеканал 1+1 выпустил в эфир поздравлением тогда еще президента Порошенко после поздравления Зеленского. Поздравление Порошенко с Новым годом вышло после боя курантов.

Петр Порошенко поздравления Новый год 2020
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