Новый отвод войск и тишина: Зеленский и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе

Зеленский поговорил с Меркель по телефону / Фото www.president.gov.ua

В среду, 15 января, президент Украины Владимир Зеленский, который ранее поговорил с Эммануэлем Макроном, по телефону обсудил ситуацию на Донбассе с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Зеленский подчеркнул, что благодаря переговорам в Париже удалось достичь договоренностей о возвращении части пленных украинцев.

"Нам, к сожалению, не удалось освободить всех, но мы вернули 76 человек. И мы очень благодарны вам за участие в этом процессе", - поблагодарил Зеленский Меркель, сказано в сообщении на сайте Офиса президента.

В то же время президент Украины выразил обеспокоенность невыполнением договоренностей по обеспечению реального режима "полной тишины" на Донбассе.

По его словам, на следующих консультациях Трехсторонней контактной группы в Минске 16 января украинская сторона активно будет работать над продвижением дополнительных мер для полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Также Зеленский уведомил Меркель о том, что украинская сторона уже определила перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств.

"Для нас очень важно, чтобы это были именно гуманитарные участки. Это важно для людей", - подчеркнул он.

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