"Он понимает мое отношение": Зеленский рассказал о диалоге с Путиным

Владимир Зеленский провел переговоры с Владимиром Путиным в Париже / Reuters

Президент России Владимир Путин понимает позицию президента Владимира Зеленского о том, что Украина является независимой страной.

Об этом глава государства заявил в интервью The Times of Israel отвечая на вопрос о том, считает ли Путин по-прежнему, как он высказывался раньше, что "Украина – не страна".

"Я не знаю, о чем он (Путин, – ред.) думает. Он не сказал мне. Я думаю, он понимает мое отношение: Украина – независимая страна. Мы большая страна, самая большая в Европе. Я думаю, что он понимает. Что он думает об этом? Это в его голове", - подчеркнул президент.

Он также напомнил, что после начала диалога с президентом России удалось освободить украинских заложников и вернуть захваченные Россией корабли.

"Мы создали формат для нашего диалога, который привел к некоторым "чувствительным" решениям. Мы вернули наших пленных, наши корабли. После трех лет без встреч нам удалось договориться о Нормандском формате. После этого произошел второй обмен пленным – самый большой подобный обмен", - добавил Зеленский.

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Ранее сообщалось, что лидеры Франции и России, Эммануэль Макрон и Владимир Путин провели телефонный разговор. Президенты, среди прочего, обсудили конфликт на Донбассе.