"Постучат по голове": эксперт спрогнозировал сроки отставки Гончарука

Алексей Гончарук / @KabminUA

Кабинет министров Украины находится под влиянием международного лобби и ведет страну к финансовой катастрофе, заявил политтехнолог Александр Кочетков.

По его прогнозу, отставка премьер-министра Алексея Гончарука может произойти уже весной 2020 года.

"Где-то в апреле. Сейчас будет коррекция – немножко постучат по голове финансово-экономическому блоку", - подчеркнул он в интервью на Ukrlife.tv.

Эксперт считает, что причиной отставки правительства может стать продолжение финансового кризиса в стране.

"Надо менять людей, которые работают не на Украину", – резюмировал Кочетков.

Читайте такжеПрослушка Гончарука: Зеленский потребовал найти причастных к записи

Напомним, ранее экс-министр экономики Виктор Суслов назвал главные провалы Гончарука.