Возвращение Украины в ПАСЕ: полномочия российской делегации будут обжалованы

Украина оспорит полномочия российской делегации в ПАСЕ / Цензор.нет

Украинская делегация в ПАСЕ договорилась с представителями государств-партнеров о том, как будут оспариваться полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, рассказал в Страсбурге делегат от Украины Алексей Гончаренко, который ранее анонсировал возвращение Украины в ПАСЕ.

По словам Гончаренко, стратегия действий согласована с представителями других делегаций.

"Уже есть договоренность, мы встаем. Латвийская делегация поднимет вопрос обжалования полномочий РФ по процедурным основаниям, грузинская - по содержательным основаниям (то есть о нарушении россиянами своих обязательств в СЕ.) Почему грузинская - потому что Грузия председательствует в комитете министров Совета Европы", - рассказал Гончаренко, передает Европейская правда.

Также Гончаренко уточнил, что для начала этих двух обжалований нужно, чтобы в знак протеста против автоматического утверждения полномочий РФ в зале встали соответственно 10 и 30 депутатов из пяти государств. А такая поддержка у Украины имеется, заверил Гончаренко.

"Главный аргумент по процедурным вопросам - то, что в составе российской делегации есть депутаты из черного списка ЕС, находящиеся под санкциями, а именно Калашников и Слуцкий. И у нас есть заключение Венецианской комиссии о том, что это - достаточное основание для обжалования", - разъяснил депутат от Европейской содиларности.

После этого, отметил Гончаренко, вопрос о полномочиях россиян будет направлен в комитеты, для разработки проекта решения.

В свою очередь Дмитрий Кулеба, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, объяснил свое предложение вернуться Украине в покинутую ранее Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

"Теперь что произошло? С января произошла перезагрузка руководства Парламентской ассамблеи Совета Европы. Так же еще в прошлом году ушел с должности генеральный секретарь Совета Европы. Все эти люди непосредственно руководили, дергали за струны для того, чтобы сделать то, что произошло, вернуть так позорно Россию. Все эти люди ушли, а значит, настал удобный момент, чтобы перезагрузиться в ПАСЕ, вернуться и выстраивать новую политику, защищать украинские интересы", — сказал Кулеба.

Отметим, в России крайне негативно отнеслись к возвращению Украины в ПАСЕ. По крайней мере, в соцсетях полно гневных комментариев по этому поводу.

"Долбое*ы, на которых никто не обратил внимания, когда они хлопая дверями "навсегда покинули ПАСЕ из-за России", вернулись и отказались дружить. Три дня я гнался за вами, чтобы сказать как вы мне безразличны", - пишет пользователь Сети.

"ПЗДЦ, Москва рыдает)))", - добавил другой пользователь Сети.

"Да всем по*уй на них)))Вот они и бесятся)))))", - говорит некий пользователь Сети.

"Ценность Украины в том, что она ставит бородатые анекдоты на сцене. На международной", - добавил еще один пользователь Сети.

Читайте такжеВыстрелили себе в ногу: почему Украина решила вернуться в ПАСЕНапомним, 16 января Верховная Рада поддержала возвращение Украины в Парламентскую Ассамблею Совета Европы в 2020 году.

За соответствующий №2718 законопроект проголосовало 347 депутатов во реям вечернего пленарного заседания в четверг, 16 января.

В частности, предусмотрено, что Рада поручает постоянной делегации ВР в ПАСЕ подать свои полномочия на утверждение для участия в ежегодной сессии ПАСЕ 2020 года.

В постановлении подчеркивается, что целью участия украинской делегации в работе ПАСЕ является недопущение сохранения существующей ситуации в Европе, сложившейся в результате агрессивной внешней политики России, доведение объективной информации о противоправных деяниях РФ на оккупированных территориях нашей страны и усилия Украины для прекращения вооруженной агрессии со стороны страны-члена СЕ и преодоление ее последствий, а также недопущение использования трибуны ПАСЕ для распространения ложных нарративов о ситуации в Украине.