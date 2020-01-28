Зеленский перестал дружить с Гончаруком в Facebook: что стряслось

Зеленский / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский удалил из друзей в Facebook премьер-премьер министра Алексея Гончарука. Также со страницы премьера исчезли все отметки с главой государства.

Скорее всего, Зеленский решил удалить премьера из друзей после публикации скандальных "пленок Гончарука".

Примечательно, что на странице у премьера в списке друзей нет Зеленского.

Напомним, после разразившегося скандала из-за "пленок", Гончарук подал в отставку, однако Зеленский ее отклонил. По словам президента Украины, он решил дать премьеру шанс, поскольку "сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически".

Ранее известный политолог и директор Института украинской политики Константин Бондаренко в комментарии для Главреда оценил перспективу отставки в ближайшее время некоторых министров из правительства во главе с Алексеем Гончаруком.