Ельченко раскритиковал действия оккупантов в Крыму и призвал США расширить санкции

Владимир Ельченко / Фото un.org

Россия создала много опасных вызовов глобальной безопасности из-за оккупации Крымского полуострова. Она увеличила количество войск в Крыму и блокирует международный мониторинг и эти действия требуют реакции США и других стран Западной Европы.

"Крым превращается в огромную военную базу", - заявил посол Украины в США Владимир Ельченко во время встречи накануне с американскими журналистами, пишет Defense News

Ельченко подчеркнул, что Украине "нужно более активное привлечение Соединенных Штатов", а также более глубокое сотрудничество с другими странами, "чтобы привлечь их в процесс".

Посол выразил уверенность в том, что вопрос оккупации Крыма Украина будет обязательно поднимать во время переговоров с Помпео. Также будет просить о расширении санкций США против России.

Также Ельченко уверен в том, что США будут и далее поддерживать Украину.

"Мы очень хорошо знаем, что Украина имеет мощную двухпартийную поддержку в этой стране. По опыту всех моих предыдущих встреч в Госдепартаменте на протяжении первых двух недель моей каденции в Вашингтоне я сделал вывод, что и в Госдепе существует очень сильная поддержка политики Украины – политики непризнания (аннексии – ред.) Крыма, военной и оборонной помощи", - отметил Ельченко.

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