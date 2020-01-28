"У нее бюст мироточит, жаль Николая II": Поклонская опять повторила мантру о Крыме

Поклонская заявила, что Крым никогда не будет "бандеровским" / УНИАН

Депутат российской Госдумы Наталья Поклонская, которая ранее подняла стакан за Зеленского и прошлась по "пьяному борову Порошенко", в очередной раз, словно мантру, во всеуслышание заявила, что аннексированный Крым никогда "не будет бандеровским".

"Украинская делегация в ПАСЕ продолжает изображать потерпевших — бегают и спрашивают: "Чей Крым?". Вы этим уже 6 лет занимаетесь. Сколько можно? Самим-то не надоело? Неужели в мире нет других проблем, кроме как слушать истерики подсобных разнорабочих Майдана, подносивших выдранную из земли брусчатку Крещатика, которой забрасывали и калечили сотрудников "Беркута" в Киеве 2014 года. Заладили, как попугаи: "Россия — оккупант!", "Россия — агрессор!". Они просто других слов не знают!", - возмутилась Поклонская.

При этом она посоветовала желающим узнать, чей Крым, обращаться к ней.

"Предлагаю таким "какаду" обсудить вопрос выбора крымчан с нами — крымчанами. А то пристали к нашим депутатам — вы просто мешаете всем работать. Хотите узнать, чей Крым? Так мы скажем: не ваш, "друзi"! Никогда Крым не будет бандеровским — уясните это раз и навсегда!

Если же у вас возникнут вопросы по данному поводу — обращайтесь лично ко мне. Работаю круглосуточно — для вас открыта и доступна. Жду с нетерпением. Вы прекрасно знаете мой рабочий адрес", - отметила Поклонская в своем телеграм канале.

Отметим, тем временем в соцсетях перемывают Поклонской косточки – начиная со вчерашнего дня, когда Украина в Пасе оспорила полномочия Российской делегации, ей вспомнили недавние лестные слова в адрес президента Украины.

"Как там Наташа Поклонская себя чувствует, которая облизывала пана Зеленского со всех сторон мол он хороший, но ему нацики мешают? Просто интересно. Может скажет чего?", - вопрошает пользователь Сети под ником Голос Мордора.

"Поражает дурость Няши, которая за пять лет существования в большой политике так и не поняла, что можно делать, а чего нельзя- из дурочки, помешанной на хайпе и чувстве противоречия умного политика не получится! Хайпанутая, безтормозная нарциссистка, неумная и эпатажная!", - высказалась Любовь Цыганова.

"Помолется, поплачет и дальше будет за "нравственность" бороться,её звёздный час уже прошёл", - пишет некий Владислав.

"Жаль бедного Николая 2. Такие поклонники хуже всех его врагов", - считает другой пользователь Сети.

"У неё бюст мироточит, она не может сейчас ответить. Правда, как и в прошлый раз, Православная Церковь об этом не в курсе", - добавил некий Даниил.

Читайте также"Спасет царь Николашка": Поклонская назвала серьёзную угрозу для УкраиныНапомним, ранее сообщалось, украинская делегация в ПАСЕ оспорила полномочия российской делегации по базовым и процедурным причинам, сообщил член украинской делегации, нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко.

"Более 30 делегатов ПАСЕ встали в поддержку этой инициативы и теперь этот вопрос в течение 2 дней будет изучен в Ассамблее, и после этого принято окончательное решение. Небольшая пока, но победа", - сообщил Гончаренко.

Кроме того, оспорено избрание вице-президентом ПАСЕ от России Петра Толстого.