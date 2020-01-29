Выборы в Раду: социологи выяснили, какие партии пользуются поддержкой украинцев

Социологи назвали лидеров среди политических партий на выборах в Раду / REUTERS

Центр Разумкова провел исследование по заказу Обозревателя, в котором выяснил, какие партии прошли бы в Верховную раду, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье.

Исследование проводилось с 17 по 21 января нынешнего года, было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Согласно с результатами соцопроса, те избиратели, которые уже определились с выбором, отдали бы свой голос:

45,4% тех , кто пойдет на выборы и определился с выбором проголосует за партию "Слуга народа" ;

13,8% из них проголосовали бы за Партию "Оппозиционная платформа - за жизнь",

12,3% - за Партию "Европейская солидарность"

8,0% - за ВО Батькивщина

5,2% - за Партию "Сила и честь"

2,9% - за партию "Гражданская позиция"

2,9% - за Радикальная партия Олега Ляшко

2,5% - за партию "Голос"

2,2% - за партию "Украинская стратегия Гройсмана"

1,6% - за ВО "Свобода"

0,9% - за Партию "Оппозиционный блок"

0,6% - за Партию" Национальный корпус"

0,5% - за" Партию Шария",

1 , 1% - за другие партии.

Во всех макрорегионах партия "Слуга народа" является лидером электоральных симпатий. В Западном и Центральном регионах второе место занимает "Европейская солидарность", а третье - ВО "Батькивщина". В Восточном и Южном регионах второй показатель имеет "Оппозиционная платформа - за жизнь".

Ранее Главред писал, что президента Владимира Зеленского назвали политиком года 46% украинцев, участвовавших в общенациональном исследовании, проведенном Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Также напомним, специалисты Киевского международного института социологии в рамках опроса, проведенного с 1 по 12 декабря 2019 года, выяснили, что 49% украинцев не готовы участвовать в любых акциях массового протеста.