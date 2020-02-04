"Свободная страна": Эрдоган объяснил свой возглас "Слава Украине!"

Эрдоган объяснил свое приветствие почетного караула словами "Слава Украине!" / пресс-служба Офиса президента

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 3 февраля, посетил с официальным визитом Киев.

Как пишет РИА Новости, позже лидер Турции объяснил свое обращение к почетному караулу возле Мариинского дворца со словами "Слава Украине!".

"Это официальное приветствие в Украине. Разве Украина не свободная страна? Каждый президент, приезжая в Украину с официальным визитом, использую это приветствие. Как те, кто приезжает к нам, говорят Merhaba Asker! ("Здравствуйте, солдаты")" - сказал Эрдоган.

Напомним, официальная встреча глав государства состоялась в понедельник, 3 февраля, возле Мариинского дворца, где торжественно заслушали гимны государств.

Также Главред писал, в Киеве Эрдоган заверил президента Украины Владимира Зеленского в неизменной поддержке нашей страны. По его словам, турецкая власть не признает аннексию Российской Федерацией Крыма.

"Мы продолжим отстаивать территориальную целостность Украины, не признаем незаконную аннексию Крыма. Важным аспектом наших тесных отношений с Украиной являются и крымские татары, продолжаем следить за их положением", – заявил турецкий лидер.

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Кроме этого, Эрдоган сделал громкое заявление и пообещал предоставить жилье для 500 семей крымских татар, который покинули Крым после его аннексии Россией.

Хочу сказать, что порядка пятисот семей решили обеспечить жильем. И я сказал об этом министру финансов, и он проведет соответствующие переговоры со своим украинским визави. Будет установлена смета, и полностью построено жилье для этих семей, я в этом уверен", - сказал президент Турции.