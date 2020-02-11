"Это начало конца Зеленского": эксперт раскритиковал назначение Ермака

Андрей Ермак - новый глава Офиса президента / Главред

Если последние перестановки в Офисе президента продиктованы желанием Владимира Зеленского улучшить отнощения со свом российским коллегой Владимиром Путиным, это скажется очень плохо на рейтинге президента и его политическом будущем.

Такое мнение высказал политический аналитик Сергей Гармаш. По его словам, в таком случае шаг по назначению Андрея Ермака станет началом конца Зеленского.

"Революции в Украине имеют 10-летний цикл. Ничего не понимая в природе "конфликта на Донбассе" и причинах российско-украинской войны, пытаясь "разрулить" их, Ермак, волей или неволей, стал агентом влияния Кремля. Он превзошел в этом даже Медведчука", - отметил Гармаш.

Читайте такжеОтставка Богдана: чем запомнился экс-глава Офиса президента и почему он ушелПо его словам, если раньше Зеленского незаслуженно считали марионеткой Коломойского, то теперь его будут называть марионеткой Кремля.

"Наши оппозиционные СМИ и эксперты сделают все, чтоб создать ему такой имидж. И не факт, что он будет неправдивым. В общем, - плохой выбор. Сигнал, адресованный на Восток и на Запад, но полностью игнорирующий собственного избирателя. А избиратели этого не прощают. Особенно, если у них на руках столько оружия. Если так будет и дальше, то следующим президентом станет Маруся Зверобой", - резюмировал эксперт.

Во вторник 11 февраля стало известно, что Андрей Богдан уволен с поста главы Офиса президента. Вторым указом Владимир Зеленский назначил на его пост своего советника Андрея Ермака.

По неподтвержденной информации, между Богданом и Зеленским с одной стороны и Богданом и Ермаком с другой долго накапливались противоречия, итогом которых стало заявление об отставке, которое глава государства в итоге подписал.